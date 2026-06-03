Nigeria mata a más de 50 supuestos integrantes de Estado Islámico en nuevas operaciones en el estado de Borno

Archivo - Militares del Ejército de Nigeria (archivo) - FUERZA ARMADAS DE NIGERIA - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Nigeria han matado a más de 50 supuestos integrantes del grupo yihadista Estado Islámico en una serie de operaciones llevadas a cabo en el estado de Borno (noreste), en el marco del aumento de las ofensivas contra los yihadistas, incluidos bombardeos conjuntos con el Ejército de Estados Unidos.

El Ejército nigeriano ha indicado que las tropas de la operación 'Hadin Kai', centrada en las operaciones contra Estado Islámico en África Occidental (ISWA) --una escisión de Boko Haram--, han matado en los últimos días a más de 50 sospechosos, incluido un comandante del grupo yihadista, y han arrestado a numerosos "colaboradores" en Borno.

Así, ha detallado que estas operaciones incluyen un bombardeo en los alrededores de Kirta que se saldó con la muerte de varios altos cargos de ISWA, entre ellos Jalifa Umar, un miembro del Consejo de la Shura del grupo yihadista, tal y como ha recogido la agencia nigeriana de noticias NAN.

El Ejército de Nigeria anunció en mayo la muerte de 175 supuestos yihadistas en sus operaciones conjuntas con Estados Unidos, un balance que fue confirmado por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que ensalzó su coordinación con las tropas de Abuya tras estos bombardeos.

Ambos ejércitos ya efectuaron ataques conjuntos contra objetivos de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria en diciembre del pasado año, en lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como una respuesta al presunto asesinato de cristianos por parte del grupo terrorista, que enmarcó en "un genocidio", acusaciones rechazadas por las autoridades.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.