Nigeria mata a ocho supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en el noreste del país

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado este martes la muerte de ocho supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en una operación llevada a cabo cerca de la localidad de Garin Giwa, situada en el estado de Borno, en el noreste del país africano.

Las tropas de la operación 'Hadin Kai' han matado a varios presuntos altos cargos del grupo en la emboscada en esta zona, situada a unos 180 kilómetros de la capital de Borno, Maiduguri, en lo que el Ejército nigeriano ha descrito como un nuevo "éxito" en la lucha contra el terrorismo.

"Los terroristas, que intentaban alterar las operaciones militares en la zona, se encontraron con una firme resistencia de las tropas", ha manifestado, antes de resaltar que los enfrentamientos se saldaron con "múltiples" sospechosos heridos de bala y la incautación de catorce motocicletas, según ha recogido el diario nigeriano 'Vanguard'.

Las fuerzas de seguridad nigerianas han llevado a cabo decenas de operaciones contra Boko Haram e ISWA en el noreste del país ante el aumento de la inseguridad a causa de sus ataques. El deterioro de la seguridad se ha expandido además a otras zonas del norte y el centro del país a causa de la propagación de redes criminales, en medio de preocupaciones sobre abusos contra la población civil.