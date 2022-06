La Nobel de la Paz Maria Ressa promete luchar contra el cierre de Rappler impuesto por Filipinas

MANILA, 29 Jun. (DPA/EP) -

La periodista y premio Nobel de la Paz Maria Ressa ha prometido este miércoles luchar contra el cierre del portal de noticias Rappler impuesto por el Gobierno de Filipinas y ha subrayado que los trabajadores del medio seguirán "defendiendo sus derechos" a pesar del acoso de las autoridades estatales.

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (PSEC) confirmó el martes la decisión emitida en enero de 2018 de revocar los permisos de difusión de este medio de comunicación, uno de los más críticos con el Gobierno del todavía presidente, Rodrigo Duterte, quien dejará el cargo a finales de junio.

Según la PSEC Luego, Rappler habría violado las reglas sobre la propiedad de agentes extranjeros en los medios de comunicación, después de la participación de la empresa de inversión Omidyar, contraviniendo así la legislación filipina, que prohíbe que personas físicas o jurídicas posean medios en el país.

"Seguiremos trabajando (...). Seguiremos el proceso legal. Continuaremos defendiendo nuestros derechos", ha remarcado Ressa a través de una videoconferencia desde Hawái, donde se encuentra para asistir a un evento.

"No vamos a renunciar voluntariamente a nuestros derechos. Y no deberíamos porque si renuncias a tus derechos, nunca los volverás a tener", ha dicho Ressa. Por su parte, el abogado de Rappler, Francis Lim, ha asegurado que "no es el fin del mundo" y que la decisión de la PSEC todavía se puede recurrir.

Rappler ha estado informando ampliamente sobre la polémica política antidrogas de Duterte, la cual ha sido cuestionada tanto dentro como fuera del país por los métodos utilizados. Desde que diera comienzo en 2016, más de 7.000 personas han muerto como consecuencia de la represión indiscriminada.

Ressa recibió el Premio Nobel de la Paz en 2021 por sus "esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión" como editora jefe de Rappler desde 2012.

La decisión de la PSEC fue anunciada en vísperas de la toma de posesión este jueves del nuevo presidente de Filipinas, Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr, hijo del difunto dictador del mismo nombre. El nuevo mandatario ha generado cierta preocupación entre los medios de comunicación y la sociedad civil, que temen que repita las mismas políticas represivas de su padre.