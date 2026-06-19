Noruega abre un nuevo consulado general en la capital de Groenlandia

Archivo - La capital de Groenlandia, Nuuk - Europa Press/Contacto/Li Ying - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Noruega ha anunciado este viernes que han abierto un nuevo consulado general en la capital de Groenlandia, Nuuk, una medida tomada "en un momento en que el Ártico está adquiriendo una importancia estratégica cada vez mayor".

El primer ministro, Jonas Gahr Store, ha afirmado que el Ártico es actualmente "la zona estratégica más importante para Noruega". "Groenlandia es un socio cercano de Noruega y con un consulado general en Nuuk fortaleceremos tanto los contactos políticos como la cooperación en intereses comunes en la región", ha dicho.

El ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, ha coincidido con el primer ministro noruego en que este nuevo consulado general permitirá a Oslo tener "un contacto más estrecho con las autoridades, las empresas y la sociedad civil groenlandesas".

"Fortalecerá la cooperación en áreas donde Noruega y Groenlandia ya comparten importantes intereses, como la pesca, los asuntos marítimos y los asuntos indígenas. Nos brinda mejores oportunidades para desarrollar nuevas áreas de cooperación en los próximos años", ha señalado, según un comunicado publicado por el Gobierno.

El titular de Exteriores noruego ha mantenido una conversación telefónica con sus homólogos de Groenlandia y Dinamarca, Múte B. Egede y Lars Lokke Rasmussen, respectivamente, para informarles de la decisión. El nuevo consulado estará adscrito a la Embajada de Noruega en Copenhague y formalmente subordinado al embajador en dicha ciudad.

"Considero que esta medida ha sido muy bien recibida en Groenlandia y en Dinamarca. Canadá, Francia, Islandia, Estados Unidos y la UE cuentan con sus propios diplomáticos en Nuuk. Por lo tanto, es lógico que Noruega también tenga uno", ha argüido.

Noruega ya cuenta con un consulado general honorario en Nuuk desde 1986. El anuncio se produce el mismo día en el que las Fuerzas Armadas de Noruega han informado de que el buque guardacostas 'KV Hopen' zarpará desde la ciudad de Bergen para llevar a cabo la Operación Cohesión Ártica 2026, una expedición internacional que reforzará la cooperación entre los guardacostas del Ártico.

"La expedición marca el inicio de un viaje de dos meses a través del Atlántico Norte, donde Noruega, junto con socios en Islandia, Estados Unidos, Canadá y Groenlandia, llevará a cabo diversas actividades, ejercicios e intercambios profesionales", ha indicado en un comunicado.