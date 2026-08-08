Una nueva matanza de las milicias ADF deja al menos 13 muertos en el norte de RDC en plena crisis del ébola

Archivo - Secuelas de un ataque de las ADF en República Democrática del Congo - Europa Press/Contacto/Shi Yu - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las milicias congoleñas de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), la extensión de Estado Islámico en el norte de República Democrática del Congo (RDC), han asesinado a 13 personas en la provincia de Ituri, su base habitual de operaciones y desde mayo el epicentro del peor brote de ébola jamás documentado en el país africano, con un balance provisional de más de 1.800 muertos.

El ataque, según fuentes de la sociedad local a Radio Okapi, la emisora de Naciones Unidas en el país, ha ocurrido durante la noche del jueves al viernes de esta semana en el territorio de Mambasa siguiedo el patrón habitual: cadáveres en las calles rodeados de domicilios y vehículos incendiados.

Las ADF se cebaron en particular con la población de Banana École, donde además han desaparecido un número todavía indeterminado de civiles, presumiblemente secuestrados.

Grupos de la sociedad civil de Mambasa afirman haber alertado a las autoridades sobre la supuesta presencia de las ADF en ciertas zonas del territorio pocos días antes del ataque. Según estos grupos, la información se transmitió, en particular el pasado lunes y martes, con el fin de llamar la atención de los servicios de seguridad sobre los riesgos de una incursión rebelde.

Las ADF llevan años asolando el norte de RDC para apropiarse de sus recursos y sus ataques ponen en fuga cada año a miles de personas. Estos éxodos, en plena crisis del ébola, impiden a los equipos sanitarios en la zona controlar los desplazamientos de la población y el virus acaba propagándose a toda velocidad, por no mencionar el enorme peligro que corren sus propias vidas.