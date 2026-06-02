Nueva Zelanda prohíbe la entrada a tres colonos israelíes por sus asentamientos ilegales en Cisjordania

Archivo - Colonos erigiendo un campamento en una zona militar cerrada cerca del asentamiento de Barkan, en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nueva Zelanda han prohibido este martes la entrada de tres colonos israelíes por sus actos de "expansión" de asentamientos ilegales en zonas de Cisjordania y el uso de la "violencia" para conseguir sus objetivos en estos Territorios Palestinos Ocupados.

El ministro de Exteriores neozelandés, Winston Peters, ha indicado en un comunicado que el país se suma así a Australia y los Estados de la Unión Europea, que también han impuesto este tipo de medidas contra colonos extremistas. "Las acciones de estos individuos amenazan la paz y la seguridad de los israelíes y los palestinos y llevan a la región a una crisis aún mayor", ha aclarado.

Estos tres individuos, que no podrán ahora viajar a Nueva Zelanda, han sido identificados como Itamar Yehuda Levi, Harel David Libi y Eliav Libi. "Nuestras prohibiciones de viaje no tienen que ver con el pueblo israelí ni con el Gobierno israelí. Tiene que ver con el uso de la violencia y el desplazamiento para desestabilizar la situación en Cisjordania y tenemos claro que estas acciones son inaceptables", ha expresado.

"Nueva Zelanda ha señalado consistentemente que los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados violan el Derecho Internacional", ha aclarado Peters, que ha lamentado que "la violencia que acompaña estas acciones socava el objetivo de la solución de dos Estados".

Asimismo, ha recalcado que Nueva Zelanda sigue instando a lograr esa solución de dos Estados, una postura que "comparte con la gran mayoría de la comunidad internacional". "Solo una solución de dos Estados negociada garantizará la paz, la seguridad y la prosperidad para israelíes y palestinos", recoge el texto.

No es la primera vez que el país impone este tipo de medidas para individuos, políticos y líderes militares que abogan por el uso de la violencia y "socavan la democracia" en diversos países y territorios, como Israel, Rusia, Bielorrusia o Birmania.