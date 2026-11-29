Camión con cañón de agua en Tirana, Albania - Leonardo Garavaglia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes se ha concentrado este domingo en la plaza Skanderberg de Tirana, la más importante de la ciudad, para protestar de nuevo contra el Gobierno y denunciar la violencia del sábado, cuando al menos 61 personas tuvieron que ser atendidas tras la intervención de la Policía contra las protestas.

Este domingo los manifestantes han vuelto a enfrentarse a los agentes, que contaban con camiones con cañones de agua decorados con banderas de Albania, hecho que ha generado también polémica. Los asistentes a la protesta han lanzado cascotes contra los agentes, que han respondido con lanzamiento de agua, aunque el nivel de violencia ha sido sensiblemente inferior al del sábado, según recogen medios albaneses.

Uno de los heridos del sábado, alcanzado por una bala de goma, ha sido el diputado Kliti Hoti, un incidente que ha provocado la reacción de las autoridades a través dle ministro del Interior, Ervin Demo, que ha ordenado ya la suspensión inmediata del agente que disparó. También se ha informado de impactos de balas de goma en un ojo, en la frente y en otras partes del cuerpo, así como del uso de gas lacrimógeno, en ocasiones lanzado desde drones.

Demo ha explicado que ha ordenado a la Dirección General de la Policía que abra una investigación sobre lo ocurrido por sospechas de uso desproporcionado de la fuerza. En cualquier caso, Demo ha advertido de que "nadie está por encima de la ley" y que "la violencia no se tolera, sea por manifestantes o por policías que se extralimitan".

Asimismo ha subrayado que se garantiza el derecho a protestar, "pero con respeto a la ley". "Nadie está por encima de la ley, y especialmente un trabajador de la Policía Estatal que tiene el deber de aplicarla", ha planteado, según recoge el periódico 'Gazeta shekulli'.

La manifestación del sábado coincidía con el Día de la Independencia de Albania, mientras que la del domingo coincide con la del Día de la Liberación al hilo de las movilizaciones inciadas el 31 de mayo para exigir la dimisión del primer ministro Edi Rama y denunciar a la clase política que ha dominado el país durante las tres últimas décadas.

Estas protestas se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, que aunque ahora se centra en las reivindicaciones educativas, es también un movimiento de oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática que cuenta con la implicación del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.