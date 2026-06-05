Nuevas sanciones de EEUU atacan a la industria iraní de hidrocarburos

Archivo - Imagen de archivo de un carguero en India - Europa Press/Contacto/Ashish Vaishnav - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La industria de desarrollo y exportación de hidrocarburos de Irán ha sido el objetivo de la nueva ronda de sanciones que ha anunciado este viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la República Islámica, en particular un conglomerado tapadera de una "red de individuos, entidades y buques responsables del envío de cientos de millones de dólares en gas licuado de petróleo (GLP) de origen iraní" escondido en forma de falsos cargamentos procedentes de Omán.

Estados Unidos también ha emprendido acciones contra otro de sus objetivos económicos preferidos, las casas de cambio de divisas de Irán, en este caso la Mehrdad Geramian Nik and Partners Company y sus directivos, quienes "han movido cientos de millones de dólares en divisas en nombre de bancos iraníes sancionados".

Sobre el conglomerado de hidrocarburos, han sido detenidos el ciudadano afgano Sarbaz Abdul Zada y el ciudadano turco Mohamad Shakol Mihandoust, también conocido como Haji Shakoor, quienes "operaban una red de empresas fachada en Emiratos Árabes Unidos (EAU) responsable de exportar millones de barriles de GLP iraní a usuarios finales en el sur y el este de Asia, a menudo haciéndolo pasar falsamente por GLP omaní".

El Tesoro también ha sancionado a la compañía Shanghai Qianye, con sede en China, que es propiedad de Mihandoust y está operada por esta misma empresa, así como a seis cargueros propiedad de esta organización, que EEUU describe como una "flota clandestina de buques iraníes para transportar ilícitamente GLP iraní a mercados extranjeros".