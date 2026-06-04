Nueve países UE afean aplicación desigual de las restricciones de visados a Rusia y exige endurecer las condiciones

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BRUSELAS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nueve países de la Unión Europea, entre ellos Países Bajos, Suecia y Polonia, han criticado este jueves la aplicación "desigual" que otros Estados miembro hacen de las restricciones de visados a ciudadanos rusos acordadas por el bloque, al tiempo que han instado a la Comisión Europea a tomar medidas legalmente vinculantes para endurecer las condiciones.

"La fragmentación debilita nuestra influencia, socava la confianza pública y corre el riesgo de enviar señales contradictorias en un momento en que se necesita claridad y determinación", advierten en una carta firmada por los titulares de Interior y Exteriores del grupo de países que ha sido remitida al comisario de Interior, Magnus Brunner, y a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

La carta la firman nueve Estados miembro de la UE --Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Países Bajos-- pero se suman también Noruega e Islandia, miembros de pleno derecho del espacio sin fronteras Schengen.

En ella reconocen que les resulta "muy inquietante ver un número creciente de turistas rusos disfrutando de viajes de ocio en playas europeas y en 'resorts' europeos mientras los misiles y los drones siguen golpeando a civiles e infraestructura civil en Ucrania".

"La aplicación desigual" de las directrices sobre visados a ciudadanos rusos por parte de "los Estados miembro deja mucho que desear y carece de solidaridad y coherencia", denuncian, subrayando que también plantea el riesgo de que algunos socios se vean abocados a "posiciones económicas desiguales".

Además, advierten de que la concesión de visados por parte de algunos países --a los que no nombran-- supone "un riesgo de seguridad para todo el espacio Schengen" por el posible movimiento de los miles de combatientes rusos.

Por todo ello, piden a Bruselas que siga trabajando para introducir nuevas restricciones vinculantes en la concesión de visados y que vigile la aplicación de las directrices que se dieron en lo relativo a ciudadanos rusos.

Asimismo, reclaman a Bruselas que atienda a la iniciativa promovida por Estonia en marzo de este año y proponga "medidas adecuadas" para, en colaboración con las agencias europeas correspondientes, "identificar excombatientes rusos y combatientes en activo y se les impida entrar en la zona Schengen".

Los ministros firmantes concluyen defendiendo "un enfoque más uniforme y coordinado por parte de todos los Estados miembro". "Una política de visados restrictiva hacia los ciudadanos rusos es esencial para salvaguardar la seguridad y la integridad del espacio Schengen", sostienen, mientras que "un enfoque dividido corre el riesgo de minar, e incluso contrarrestar la presión que buscamos ejercer sobre Rusia".

ACUERDO DE EXENCIÓN DE VISADOS SUSPENDIDO TRAS LA INVASIÓN DE UCRANIA

La Unión Europea acordó en agosto de 2022 la suspensión del acuerdo de facilitación de visados con Rusia como parte de las sanciones por su invasión de Ucrania, en una medida que supuso en la práctica restringir los visados al turismo ruso porque redujo significativamente la emisión de estos documentos consulares, alargó los plazos y encareció los costes.

Aunque sigue sin cerrar totalmente el paso a los ciudadanos rusos por las diferencias de opinión entre Estados miembro, la UE dio un nuevo paso en noviembre del pasado año con una reforma para que los nacionales rusos ya no pudieran optar a visados de entrada múltiple, sino que tengan que cumplir con un trámite consular individual cada vez que quieran viajar a uno de los países de la UE.

Con ello, el bloque aspiraba a aplicar una vigilancia "más estrecha y frecuente" de quienes soliciten un visado desde Rusia y contener así cualquier riesgo para la seguridad del bloque comunitario.