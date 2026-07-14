Nueve países de la UE piden a Bruselas excluir al COI de los fondos europeos por readmitir a Rusia

Archivo - Banderas de Rusia y de las Olimpiadas - picture alliance / dpa - Archivo

BRUSELAS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve países miembro de la Unión Europea han reclamado al comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, que se excluya al Comité Olímpico Internacional (COI) del programa Erasmus y otros fondos europeos tras permitir a Rusia y a Bielorrusia regresar a las Olimpiadas.

En una carta conjunta liderada por Estonia, los ministros de Cultura de ese país, de Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia han pedido que tanto el COI como la Federación Internacional de Esgrima (FIE) y World Aquatics queden excluidas de los programas de financiación de la Unión Europea, como se ha hecho ya con la Bienal de Venecia por permitir participar a Rusia.

"Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el hecho de que ciertas organizaciones deportivas internacionales hayan optado por no alinear sus decisiones con nuestros valores fundamentales. Al hacerlo, han demostrado una clara divergencia con los valores sobre los que se funda la Unión Europea", han esgrimido los firmantes en su misiva.

Los ministros han recordado que tanto el Consejo Europeo como el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte han pedido en reiteradas ocasiones a las organizaciones deportivas internacionales que no permitan competir a deportistas, entrenadores, árbitros y responsables rusos y bielorrusos hasta que finalice la invasión de Ucrania.

Según denuncian, el COI y otras federaciones han decidido no seguir esa recomendación, pese a que los deportistas ucranianos "no pueden entrenar ni prepararse en igualdad de condiciones", ya que muchos de ellos han sido desplazados, se han visto directamente afectados por la destrucción causada por la guerra o han optado por defender a su país y a sus conciudadanos.

"A la luz de las tendencias recientes (...) solicitamos a la Comisión Europea que considere las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones cuyas acciones sean incompatibles con los valores de la Unión Europea no se beneficien de la financiación de la UE", prosiguen en su carta.

Así, han lamentado que "sea necesario" considerar tales medidas, si bien han defendido que cuando estas organizaciones optan por no defender los valores que la Unión Europea busca promover y proteger, "el acceso a la financiación de la UE y a los beneficios conexos deberá permanecer suspendido hasta que demuestren un compromiso renovado con dichos principios".

LA UE CONDENA LA DECISIÓN DEL COI

La carta de los nueve ministros de Cultura europeos tiene lugar un día después de que los responsables de Exteriores de los Veintisiete manifestaran su condena a la decisión del COI de levantar "provisionalmente" la suspensión del Comité Olímpico Ruso, permitiendo a atletas de Rusia participar en las olimpiadas bajo la bandera rusa.

"La decisión del COI de invitar de nuevo a los atletas rusos a las competiciones internacionales es ciega ante la realidad. Los ministros condenan enérgicamente esta decisión, ya que coincide con el hecho de que Rusia está matando a un número récord de civiles ucranianos", afirmó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en una rueda de prensa.

En un comunicado, el COI defendió que su postura respecto a la invasión de Rusia contra Ucrania no ha cambiado, "condenándola enérgicamente". "En términos más generales, el COI condena las guerras, los conflictos armados y la violencia que causan sufrimiento humano dondequiera que se produzcan", pero considera que la participación de un deportista en competiciones internacionales "no debe verse limitada por la implicación de su gobierno en una guerra o un conflicto".