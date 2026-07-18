Un nuevo bombardeo israelí mata a tres personas en la ciudad de Gaza

Un niño palestino herido en un ataque israelí recibe atención médica en Gaza, a 17 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto en la ciudad de Gaza como consecuencia de un nuevo bombardeo israelí sobre el enclave palestino, esta vez contra el barrio de Zeitún, según han confirmado fuentes médicas palestinas a la agencia oficial de noticias Wafa.

El ataque ha sido perpetrado con un avión no tripulado que ha hecho explosión contra una "concentración de ciudadanos", han relatado fuentes del Hospital Bautista. Un número no concretado de personas han resultado heridas por la explosión, sobre la que Israel no se ha pronunciado hasta el momento.

El ataque ha ocurrido al día siguiente de una jornada especialmente sangrienta en Gaza, donde el pasado viernes murieron 12 personas, siete de ellas por la explosión de un dron israelí durante un funeral en el campamento de refugiados de Nuseirat a pesar del alto el fuego pactado en octubre entre Israel y las milicias de Hamás, la autoridad palestina en el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí destacó el jueves que desde el alto el fuego se han registrado 1.127 muertos y 3.643 heridos por ataques de Israel, antes de resaltar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.250 muertos y 173.751 heridos.