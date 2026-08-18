El nuevo líder del brazo político de Hamás se reúne en Egipto con una disidencia de Al Fatá y otros grupos palestinos

Archivo - Jalil al Haya, alto cargo del brazo político de Hamás, durante una rueda de prensa en Irán en julio de 2024 - Europa Press/Contacto/Icana News Agency - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, ha mantenido reuniones en El Cairo (Egipto) con la disidencia del movimiento palestino Al Fatá liderada por Mohamed Dahlan, la Corriente Nacional Democrática, y con otros grupos y facciones nacionales.

Así lo ha asegurado en sendos comunicados el propio Hamás, que ha destacado el encuentro entre el dirigente de su brazo político --nombrado como tal hace menos de un mes-- y Dahlan. "En la reunión se han abordado los acontecimientos políticos y sobre el terreno en el ámbito palestino", reza la nota, que destaca "la necesidad de redoblar los esfuerzos a todos los niveles para garantizar que la ocupación cumpla con todos los acuerdos y entendimientos pactados".

Según Hamás, "ambas delegaciones debatieron", entre otros asuntos, "las formas de organizar la comunidad palestina (...), con el objetivo de poner fin al monopolio en la toma de decisiones nacionales y de formular una estrategia nacional integral para hacer frente a los retos actuales".

Además, afirma la milicia, las partes, que también han analizado "formas de brindar ayuda y asistencia" a la Franja de Gaza, han acordado "continuar la cooperación".

La Corriente Nacional Democrática es una destacada facción reformista dentro de Al Fatá --que gobierna algunas zonas de la Cisjordania ocupada a través de la Autoridad Palestina-- que actúa con independencia de la dirección central del presidente, Mahmoud Abbas.

Paralelamente, Al Haya se ha reunido con líderes y representantes de otras facciones palestinas con las que también ha revisado todo lo concerniente a la aprobación de la hoja de ruta para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, según un segundo comunicado de Hamás.

En este encuentro, recoge la nota, "los participantes responsabilizaron a la ocupación de la obstrucción por su rechazo a la hoja de ruta, su negación de los acuerdos de la primera fase y la persistencia de las violaciones diarias".

Asimismo, han debatido "sobre la actividad de asentamientos, la judaización y los ataques de colonos contra nuestro pueblo en Cisjordania".