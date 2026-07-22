El nuevo líder de Hamás apela a la unidad de los palestinos para reconstruir Gaza y responsabilizar a Israel

Archivo - Jalil al Haya, jefe del brazo político de Hamás. - Europa Press/Contacto/Icana News Agency - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado jefe del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, ha reiterado el compromiso de la organización con la unidad de todo el pueblo palestino, en un momento en el que la reconstrucción de la Franja de Gaza "no depende de la exclusividad ni de la exclusión".

En su primer discurso tras ser nombrado esta semana como nuevo responsable del área política de Hamás, Al Haya ha querido tender la mano a quienes, de manera sincera en el pueblo palestino y en otros lugares del mundo, estén interesados en acabar con la agresión israelí y llevar de nuevo la vida a la Franja de Gaza.

"Seguiremos trabajando en todos los sentidos hasta liberarlos del daño y el sufrimiento, y devolver a Gaza la vida digna que corresponde a su querido, orgulloso y paciente pueblo", ha expresado el líder de Hamás, según ha recogido este miércoles el diario palestino 'Filastin'.

"Tendemos la mano a todos, ya que la etapa actual no depende de la exclusividad ni de la exclusión", ha señalado Al Haya, quien también ha apelado a la comunidad internacional, en especial a aquellos países que participan en mediación, a que continúen presionando a Israel para que aplique lo acordado y detenga los ataques.

Asimismo, ha planteado la necesidad de poner en marcha un diálogo palestino para reconstruir sus instituciones nacionales, entre ellas la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que atraviesa desde hace tiempo una profunda crisis de legitimidad a pesar de ser el organismo reconocido internacionalmente.

Al Haya ha incidido en que esta reconstrucción de la OLP se sustente sobre "bases democráticas y un consenso nacional que garantice la plena participación política" de todos los grupos y facciones en la toma de decisiones, lo que contribuiría a acabar de una vez por todas con el sufrimiento de los palestinos.

Por último, ha instado a Naciones Unidas y a la comunidad internacional a cumplir con sus obligaciones legales y humanitarias hacia la población civil en la Franja de Gaza, así como a exigir a Israel que se responsabilice de los crímenes de guerra que ha venido cometiendo, en especial estos últimos años.

La designación de Al Haya como nuevo líder del brazo político de Hamás llega tras el asesinato de Ismail Haniye en un ataque en julio de 2024 en Teherán y la muerte de Yahya Sinwar en un ataque de Israel durante su ofensiva en Gaza.

Al Haya, que sobrevivió a un ataque israelí en septiembre de 2025 sobre Doha, era el 'número dos' del brazo político del grupo desde el asesinato en octubre de 2024 de su predecesor, Salé al Aruri, en otro bombardeo israelí en Beirut.

Las autoridades de Gaza han elevado este miércoles a más de 73.300 los muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 1.180 desde la entrada en vigor de un alto el fuego en octubre de 2025.