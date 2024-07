El 'número dos' de Hamás en Gaza cree que Deif está vivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'número dos' de Hamás en la Franja de Gaza, Jalil al Haya, ha asegurado este sábado que el jefe del ala militar del grupo en Gaza, Mohamed Deif, sigue vivo a pesar del ataque israelí en el que han muerto 90 personas cerca de Jan Yunis. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comparecido en rueda de prensa y ha declarado que no está "totalmente seguro" de la muerte de Deif.

"Le digo, Netanyahu, que está perdido. El líder Mohamed Deif está escuchándole ahora mismo y se está burlando de sus palabras. Netanyahu quería un discurso de victoria. Confirmamos que las afiramciones de la ocupación y Netanyahu son falsas", ha afirmado Al Haya en declaraciones a la televisión panárabe Al Yazira.

Al Haya ha denunciado en cambio que Israel "quiere matar, destruir y atacar a mujeres y niños". "Quiere poner en evidencia a los negociadores y mediadores y presionar a la incubadora popular de resistencia", ha afirmado.

Sobre las negociaciones, ha asegurado que Hamás ha sido "flexible" por "convicción" y no por "presión". "El mundo debe parar esta agresión contra nuestro pueblo. Mientras, resistimos. Netanyahu no quiere un acuerdo ni el regreso de los prisioneros (rehenes). No vamos a darle lo que quiere y seguiremos defendiendo a nuestro pueblo", ha remachado.

Al Haya ha destacado que están esperando a la respuesta de los mediadores tras la "postura clara" planteada por el grupo palestino. "El comportamiento de Netanyahu es el de alguien en crisis, acorralado. Netanyahu quiere barajar las cartas", ha reprochado.

Mientras, el líder político de Hamás, Ismail Haniye, ha mantenido una ronda de contactos con mediadores y países de la región como Egipto y Qatar y les ha instado a hacer lo que sea necesario para "que paren las masacres", informa Al Yazira.

Haniye ha destacado así que el grupo ha respondido positivamente a la última propuesta planteada. En cambio "la postura israelí, de Netanyahu, está generando obstáculos que han impedido llegar a un acuerdo".