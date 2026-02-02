Obama advierte de que el fin del Nuevo START podría provocar una carrera armamentística

Archivo - El expresidente estadounidense, Barack Obama - Europa Press/Contacto/Kyle Manna UNF News via CNP

El expresidente estadounidense Barack Obama ha advertido este lunes de que el fin de la vigencia del tratado de reducción de armas estratégicas START III, conocido como Nuevo START, firmado entre Rusia y Estados Unidos, podría provocar una carrera armamentística y hacer del mundo un lugar "menos seguro".

"Si el Congreso no interviene, expirará el último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Sería un sinsentido acabar con décadas de diplomacia y podría provocar otra carrera armamentística que haría que el mundo fuera menos seguro", ha afirmado Obama en un mensaje en redes sociales.

El exmandatario (2009-2017) menciona en su mensaje una columna de opinión firmada por W.J. Hennigan titulada 'Que comience la carrera armamentística' sobre el final de la vigencia del START III, el próximo 5 de febrero, y una carrera nuclear a tres entre Estados Unidos, Rusia y China.

"Una vez acabe el tratado estaremos de nuevo en una era sin límites, en la que los arsenales pueden llegar a límites insospechados", afirma Hennigan, que recuerda que el Reloj del Día del Juicio Final del Boletín de Científicos Atómicos está más cerca que nunca de la medianoche, a solo 85 segundos del suceso fatal. Ahora, la cúpula militar de cada bando tendrá que prepararse y planificar "la peor situación" posible, advierte el periodista.

Este mismo lunes, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha avisado que el fin del Nuevo START "debe alertar a todo el mundo". "Cuando existe un tratado de este tipo, hay confianza. Cuando no lo hay, esa confianza se agota", ha advertido Medvedev en una entrevista con la agencia de noticias rusa TASS.

Firmado en Praga en 2010, el acuerdo Nuevo START renovó distintos marcos de reducción de armas nucleares, con Estados Unidos y Rusia comprometiéndose a reducir su arsenal atómico en dos tercios. Quedó roto tras la invasión rusa de Ucrania, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió su participación en el tratado, pero sin retirarse del mismo.