El 'Ocean Viking' rescata a 106 migrantes en el Mediterráneo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El buque humanitario 'Ocean Viking' ha rescatado este sábado a 106 migrantes en aguas del Mediterráneo cercanas a Libia que intentaban alcanzar las costas europeas en una lancha neumática.

Se trata de "106 menores, mujeres y hombres" que se lanzaron una petición de auxilio cuando se encontraban en aguas internacionales, a 34 millas náuticas de la costa libia, explica la ONG SOS Mediterranée, de la que depende el 'Ocean Viking'.

Uno de los migrantes que estaba inconsciente se está ya recuperando a bordo del buque mientras que "otros supervivientes están en un estado de fuerte conmoción emocional".

Desde principios de año, según la OIM, la agencia de la ONU para los migrantes, 292 personas se han ahogado en el Mediterráneo, a lo que hay que sumar un número indeterminado de desaparecidos.

