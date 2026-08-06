Ocho países musulmanes acusan a Israel de arriesgar el plan de paz para Gaza con sus "continuas violaciones"

Un grupo de personas vela el cadáver de otra, en el campamento de refugiados de Nuseirat, en la Franja de Gaza. - Moiz Salhi/APA Images via ZUMA P / DPA

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ochos países musulmanes han emitido este jueves un comunicado conjunto para poner de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los esfuerzos para alcanzar la paz, incluido el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Franja de Gaza debido a las "continuas violaciones" que comete Israel.

Los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Jordania, Pakistán, Indonesia, Turquía y Egipto, han advertido de que Israel está poniendo en riesgo la resolución política del conflicto y profundizando aún más la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza con sus acciones.

"La postura de Israel está socavando los esfuerzos para implementar esta segunda fase del plan de paz de Estados Unidos, más después de que Hamás y el resto de facciones palestinas hayan aceptado esta hoja de ruta que contempla, entre otras cuestiones, el desarme de estos grupos", según se lee en el comunicado.

Del mismo modo, han subrayado que estas "continuas violaciones" de Israel en la Franja "no pueden considerarse de forma aislada de los ataques que perpetran los colonos en la Cisjordania ocupada, la expansión ilegal de los asentamientos y las medidas unilaterales para alterar el 'status quo' en Jerusalén.

En ese sentido, han reprochado que Israel pretenda imponer la fuerza sus intereses y con ello "socavar los fundamentos de la solución de dos Estados y marginar los derechos legítimos del pueblo palestino", aún suponiendo una "flagrante violación" del Derecho Internacional y de las resoluciones de la ONU.

Estos ocho países han instado a la comunidad internacional a que asuma sus responsabilidades y actúe de manera oportuna y eficaz para forzar a Israel a cumplir con sus obligaciones legales, al tiempo que se deslindan responsabilidades por las "graves violaciones" que se han venido cometiendo en los últimos años.

"El único camino para lograr una paz justa e integral es el inicio de un proceso político serio que conduzca a la implementación de la solución de dos Estados, incluyendo el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital", han zanjado.