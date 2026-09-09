El OIEA anula una resolución contra Siria tras verificar 73 toneladas de uranio oculto del gobierno de Al Assad

Archivo - El logo del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) - Liu Xinyu / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha aprobado anular la resolución de 2011 que declaraba a Siria en incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación después de que la agencia de la ONU haya podido verificar hasta 73 toneladas métricas de uranio en reservas ocultas atribuidas al gobierno del expresidente Bashar al Assad.

El máximo órgano ejecutivo del OIEA ha determinado que Damasco ha subsanado las irregularidades detectadas por el organismo, además de colaborar activamente con la agencia de la ONU, otorgando acceso a sitios clave, notificando instalaciones no declaradas y ofreciendo información técnica actualizada.

La resolución, aprobada tras valorar un informe presentado por el director general de la agencia de la ONU, Rafael Grossi, destaca que se han logrado importantes avances, especialmente a la luz de los trabajos de excavación en la gobernación de Deir ez Zor y después de que los equipos del OIEA verificasen todo el material nuclear.

"Acoge con satisfacción la transparencia y la cooperación de la República Árabe Siria, elogia las medidas adoptadas para resolver su situación de incumplimiento y reconoce la labor del director General, de la Secretaría y de los inspectores del organismo", reza el documento aprobado por la Junta.

No obstante, ha recordado que Siria "sigue sujeta a la aplicación de las salvaguardias rutinarias del organismo, a partir de esta decisión, en consonancia con cualquier otro Estado no poseedor de armas nucleares parte del Tratado".

Esto se produce después de que el OIEA verificase hasta 73 toneladas métricas de uranio en reservas ocultas en Siria, de las cuales unas 55 toneladas de barras de combustible pertenecerían a un proyecto secreto de reactor nuclear.

En 2007, Israel atacó este complejo en la conocida como 'Operación Huerto'. Posteriormente, investigaciones del OIEA concluyeron que el sitio albergaba un reactor nuclear clandestino en construcción, si bien los equipos de la agencia solo tuvieron acceso al lugar tras la caída del régimen del presidente Bashar al Assad.

Las autoridades de Siria han confirmado que permanecerá en el país bajo salvaguardia del OIEA, cuyo director general confirmó esta semana que dicha instalación secreta estaba configurada para la producción de armas nucleares.

"No puedo juzgar las intenciones, pero está claro que estas actividades, en primer lugar, no fueron declaradas, por lo que no querían que el mundo supiera lo que estaban haciendo. Sabemos, dada la configuración y las características técnicas de ese tipo de reactor, que se trata de un reactor muy eficiente para la producción de material fisible que podría utilizarse, emplearse directamente, en la fabricación de armas nucleares", dijo Grossi.