El OIEA confirma un nuevo corte de conexión de una de las líneas externas de la central de Zaporiyia

Archivo - Un convoy de la ONU entra en la central nuclear de Zaporiyia (archivo) - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este martes un nuevo corte de la conexión de una de las líneas externas de alimentación de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa y bajo control ruso desde las primeras etapas de la invasión desatada en febrero de 2022.

"La central nuclear de Zaporiyia ha perdido hoy la conexión con la línea Dniprovskaya, lo que la deja dependiendo de una única línea de respaldo para el suministro eléctrico externo", ha señalado el organismo internacional a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Así, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha indicado que hay ya discusiones en marcha para intentar pactar un nuevo alto el fuego local para permitir trabajos de reparación en la línea. "El OIEA está supervisando la situación en la central nuclear de Zaporiyia", ha zanjado.

El propio OIEA anunció el 27 de febrero un alto el fuego de este tipo para permitir trabajos de reparación en la línea de la línea de suministro Ferrosplavnaya-1, otra de las que alimenta la central. El organismo ha alertado en varias ocasiones del riesgo de accidente por este tipo de sucesos.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, provocando diversos cortes del suministro eléctrico, lo que ha generado preocupaciones por el riesgo de un accidente nuclear en las instalaciones.