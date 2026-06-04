El OIEA denuncia un ataque contra una central térmica que suministra energía a la planta nuclear de Zaporiyia

Archivo - Central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha denunciado este jueves un ataque contra la cercana central térmica de Zaporiyia, que suministra electricidad a la central nuclear cercana --situada en Ucrania y bajo control de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022--, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

"El OIEA ha sido informado por la central nuclear de Zaporiyia de que la cercana central térmica de Zaporiyia, cuya subestación eléctrica ayuda a suministrar electricidad a la central, ha sido objeto de un intenso ataque esta mañana", ha dicho el organismo, que ha afirmado que "el equipo del OIEA en la central nuclear vio una ligera columna de humo procedente de la dirección de la central térmica y oyó sonidos de actividad militar".

Así, ha subrayado que "este incidente genera una gran preocupación en torno a la única línea eléctrica que le queda a la central nuclear de Zaporiyia, que en las últimas semanas ha sido desconectada varias veces, lo que dejó a la planta totalmente dependiente de generadores diésel de emergencia para obtener la electricidad que necesita para enfriar sus seis reactores y evitar la amenaza de un accidente nuclear".

En este sentido, ha reseñado que por el momento la línea de suministro eléctrico "sigue conectada" y ha especificado que el personal de la central térmica se encuentra refugiado a causa del ataque.

El director general del organismo, Rafael Grossi, ha expresado por ello su "profunda preocupación" por el ataque y ha pedido el fin "inmediato" de las hostilidades para "evitar el peligro de una pérdida energética prolongada en la central nuclear de Zaporiyia", tal y como ha indicado el organismo a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Durante la jornada del miércoles, el OIEA confirmó que la central nuclear de Zaporiyia había vuelto a perder temporalmente el suministro externo tras un ataque de un dron contra una subestación a orillas del río Dniéper, sin pronunciarse sobre la autoría. El servicio fue restaurado unos 20 minutos después, sin que se registraran afectaciones durante el citado periodo.

Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra las instalaciones y sus alrededores, incluido uno el sábado --cuando un proyectil ucraniano impactó en el edificio de la turbina de la Unidad 6 del complejo-- y ha alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes.