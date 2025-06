El OIEA dice que su "prioridad número uno" es retomar el régimen de inspecciones del programa nuclear de Irán

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha defendido este miércoles la necesidad de que sus inspectores regresen a Irán para evaluar los daños causados por los ataques de Israel y Estados Unidos y retomar la cooperación en materia nuclear, después de que el Parlamento iraní haya aprobado un proyecto para suspender sus trabajos con el organismo.

"Necesitamos regresar", ha señalado en declaraciones a la prensa, reiterando que su "prioridad número uno" es que los inspectores del OIEA vuelvan al país centroasiático para evaluar los efectos de los bombardeos y verificar las reservas de uranio altamente enriquecido.

Desde la capital de Austria, Viena, donde se ha reunido con el canciller, Christian Stocker, el director del OIEA ha subrayado que la comunidad internacional "no puede permitirse" que se interrumpa el régimen de inspecciones. En este sentido, ha indicado que se ha puesto en contacto con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, "para analizar las modalidades" que permitan continuar con las inspecciones.

Grossi ha señalado además que una retirada de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) sería "muy lamentable". "Espero que no sea así. No creo que esto ayude a nadie, empezando por Irán. Esto conduciría al aislamiento y a todo tipo de problemas", ha reiterado.

Este mismo miércoles, el Parlamento de Irán ha aprobado este un proyecto para suspender la cooperación con el OIEA, en línea con las acusaciones de Teherán contra Grossi por "traicionar el régimen de no proliferación". "Usted convirtió el OIEA en una herramienta a conveniencia de países que no son firmantes del TNP para privar a miembros del TNP de su derecho básico bajo el artículo 4", sostuvo su portavoz, Esmaeil Baqaei, en referencia al hecho de que Israel no sea parte del citado acuerdo, incluso contando con un arsenal nuclear.

Israel afirmó que el objetivo de su ofensiva era hacer frente a un supuesto programa de armamento nuclear por parte de Teherán, que ha rechazado en todo momento estas acusaciones y ha negado que cuente con un programa nuclear militarizado.

Además, la oleada de bombardeos fue desencadenada apenas dos días antes de una nueva reunión programada entre Irán y Estados Unidos, que iba a ser la sexta, para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, después de que Donald Trump anunciara en 2018, durante su primer mandato, la retirada unilateral de Washington del histórico pacto alcanzado en 2015, que incluía numerosas inspecciones y limitaciones al programa de Teherán.