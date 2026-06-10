El OIEA insta a Irán a declarar sus reservas de uranio enriquecido y permitir el acceso a los técnicos

Archivo - Bandera del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) - epa apa Schlager/APA/dpa - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), formada por 35 naciones, ha dado 'luz verde' este miércoles a una resolución presentada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que insta a Irán a declarar sus reservas restantes de uranio enriquecido y a permitir el acceso de los inspectores a sus instalaciones nucleares.

La resolución, que exige a Irán que permita a los inspectores verificar el estado y la ubicación de sus reservas de uranio enriquecido, ha sido aprobada en Viena por la Junta del OIEA pese al rechazo de China y Rusia, según ha recogido Bloomberg.

"La resolución expresa de forma hipócrita su apoyo a una solución diplomática, mientras que Estados Unidos se involucra simultáneamente en más actos de agresión, incluidos contra la infraestructura civil iraní, y promueve el enfrentamiento en diferentes foros. Una solución diplomática requiere al menos una mínima buena fe", ha señalado la misión iraní en Viena en un mensaje difundido en redes sociales.

En este sentido, ha criticado que la resolución "política" del organismo está "desprovista del profesionalismo esperado de un organismo técnico" y ha asegurado que Teherán "protegerá sus derechos inalienables", incluso "en respuesta a esta resolución defectuosa".

"¿Cómo se puede confiar en el OIEA cuando es instrumentalizado por belicistas, y está incapacitado de una manera que ni siquiera le permite expresar una simple preocupación por los ataques armados ilegales más extensos, sin precedentes en su historia, contra instalaciones nucleares pacíficas salvaguardadas de un Estado miembro?", ha cuestionado.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había instado en la víspera a los ministros de Exteriores de los países representados en la Junta de Gobernadores del OIEA, a rechazar la resolución por centrarse únicamente en las consecuencias de los acontecimientos recientes, ignorando "deliberadamente" las causas profundas de la situación actual, es decir, los ataques de Estados Unidos e Israel.

Araqchi afirmó que la decisión tomada por los miembros podría afectar no solo a Teherán, sino también a la credibilidad, la independencia y el futuro del organismo y del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).