La OIM alerta de una ola de desplazamientos por el conflicto en el este de Yemen

Archivo - Campamento de refugiados en las afueras de Aden, en Yemen, en agosto de 2025. - Europa Press/Contacto/Murad - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este viernes de una ola de desplazamientos por el conflicto en el este de Yemen, provocando la llegada de miles de personas a la provincia de Marib, en el centro del país.

La OIM señala que en esta zona se registra una escasez de acceso a agua potable, cobijo y servicios esenciales que pone a los desplazados en una situación de riesgo.

En concreto, la región de Marib acoge varios asentamientos de desplazados incluyendo el campamento de Al Yufaina, donde estima que 16.000 familias no tiene acceso adecuado a servicios y protección, una situación que pone en riesgo a mujeres, niños, personas mayores y discapacitados.

"Las familias vuelven a huir sin nada, llegando agotadas y vulnerables", ha asegurado la directora general de la OIM, Amy Pope, quien ha avisado de que el "aumento repentino" de desplazados lleva al límite a comunidades que ya se encontraban en una situación desesperada. "Sin una ayuda inmediata y sostenida, innumerables vidas corren peligro", ha alertado, en un comunicado de la organización.

En este contexto, la OIM ha informado de que asiste a más de 1.600 familias recién desplazadas con apoyo para el alojamiento, servicios de agua y saneamiento, atención sanitaria y protección.