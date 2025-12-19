La OIM constata un nuevo éxodo de población en la región sudanesa de Kordofán por el avance de los combates

Archivo - Panorámica de Jartum durante el golpe de Estado contra el primer ministro sudanés, Abdalá Hamdok (archivo) - XINHUA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones ha avisado este viernes de que la región de Kordofán, en el suroeste de Sudán, se ha convertido de un tiempo a esta parte en el escenario de un éxodo de población por el recrudecimiento de los combates entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que hace unas semanas consiguieron hacerse con el control de todas las zonas estratégicas de la vecina región de Darfur y ahora han decidido ampliar su avance.

"La gente está aterrorizada y está escapando de sus hogares", ha avisado el jefe de la misión de la OIM en Sudán, Mohamed Refaat, antes de concretar que solo desde finales de octubre, más de 50.000 personas han huido de sus viviendas en lo que, teme, podría avanzar una repetición de la catástrofe vivida en la capital de Darfur Norte, El Fasher, donde más de 600.000 personas, entre la localidad y sus campos de refugiados anexos, se vieron obligadas a huir por sus vidas.

La cuestión es particularmente grave en Kadugli, la capital del estado de Kordofán Sur, donde hasta 100.000 personas corren peligro de desplazamiento forzado debido al "deterioro progresivo de la situación", según Refaat.

El Ejército sudanés ha respondido con ataques aéreos periódicos contra posiciones rebeldes y de las RSF en todo el estado. Fuentes de inteligencia aseguran no obstante al 'Sudan Tribune' que el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán liderada por Abdelaziz Al Hilu, aliado de las RSF, se está movilizando cerca de Al Samasim y Al Karakil para cortar la carretera estratégica que une Kadugli y Dilling. El Ejército reabrió la ruta en febrero, y su cierre supondría un asedio efectivo para ambas ciudades ante un posible ataque terrestre.

La capital de Kordofán Norte, El Obeid, no se escapa de esta crisis y, según la OIM, "está a uno o dos pasos de convertirse en el nuevo objetivo" de las hostilidades.