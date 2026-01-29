La OIM pide financiación sostenida para atender a tres millones de desplazados que han vuelto a Sudán

Archivo - Sudaneses desplazados por el conflicto en la región de Darfur Norte, el pasado mes de agosto. - Europa Press/Contacto/World Food Programme

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha señalado este jueves que más de tres millones de personas desplazadas por el conflicto han regresado a sus zonas de origen en Sudán, por lo que ha pedido financiación sostenida para satisfacer las necesidades en las zonas de retorno, así como apoyar soluciones que puedan ayudar a poner fin al ciclo de desplazamiento.

La OIM ha registrado la vuelta de personas desplazadas a sus lugares de origen a pesar de los graves daños sufridos por sus viviendas, los servicios básicos y las infraestructuras esenciales.

"Estos retornos ponen de manifiesto la resiliencia y la determinación de las familias sudanesas que desean reconstruir sus vidas en su país", ha señalado la directora general de la OIM, Amy Pope, quien ha insistido en que volver a casa "no significa volver a la seguridad o la estabilidad".

En este sentido, ha avisado de que las familias se encuentran con "viviendas destruidas, servicios limitados y un futuro incierto". Estas se encuentran sin "un apoyo predecible", por lo que ha avisado de que el retorno a sus casas conlleva el riesgo de "convertirse en otro capítulo de dificultades en lugar de un camino hacia la recuperación".

La mayoría de retornos se está produciendo en el estado de Jartum, 1,3 millones, seguido del estado de Al Yazira, según los datos que ofrece la OIM, que señala que el 83% de los repatriados son desplazamientos internos, mientras que el 17% al país desde países vecinos, como Egipto, Sudán del Sur y Libia.