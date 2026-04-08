Omán aplaude el alto el fuego en Irán y pide "intensificar esfuerzos" para un "cese permanente" de la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, en una fotografía de archivo en junio de 2025 - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Omán ha aplaudido este miércoles el anuncio de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y ha subrayado la importancia de "intensificar los esfuerzos" para lograr "soluciones" a la crisis y alcanzar un "cese permanente del estado de guerra" en Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores omaní, que ha ensalzado a través de un comunicado las labores de mediación de Pakistán y los llamamientos internacionales al fin de la guerra, ha pedido "intensificar los esfuerzos para lograr soluciones para poner fin a la crisis desde sus causas subyacentes y lograr un cese permanente del estado de guerra y las hostilidades en la región".

Omán, mediador de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear --que tenían lugar cuando Israel y Estados Unidos lanzaron por sorpresa su ofensiva el 28 de febrero--, mantiene desde hace días contactos con las autoridades iraníes para tratar una posible regulación de la navegación por el estrecho de Ormuz.

La reapertura del estrecho, donde la navegación ha sido limitada por Irán como parte de su respuesta a la ofensiva israelí-estadounidense, es parte del acuerdo entre Washington y Teherán para un alto el fuego de dos semanas, periodo en el que se espera que continúen los contactos diplomáticos para un pacto final.