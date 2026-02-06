Omán confirma contactos indirectos entre EEUU e Irán para "crear las condiciones apropiadas" y reiniciar negociaciones

Archivo - El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, durante un viaje oficial a Irán en diciembre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Omán ha confirmado este viernes el inicio de unas conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní y ha señalado que los contactos en la capital, Mascate, se han centrado por ahora en "crear las condiciones apropiadas para el reinicio de las negociaciones diplomáticas y técnicas".

El Ministerio de Exteriores omaní ha indicado en un comunicado que el titular de la cartera Badr al Busaidi, se ha reunido ya con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, y con la delegación de Estados Unidos, integrada por el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"Las consultas se centraron en la creación de condiciones adecuadas para la reanudación de las negociaciones diplomáticas y técnicas, destacando su importancia, a la luz del interés de las partes en que sean un éxito para lograr una seguridad y estabilidad sostenibles", ha subrayado.

Asimismo, la cartera ha insistido en que Al Busaidi "reiteró el compromiso" de Omán a la hora de "seguir apoyando el diálogo y el acercamiento entre las partes", así como para "trabajar con diversos socios para alcanzar soluciones políticas consensuadas que satisfagan los objetivos y aspiraciones deseados".

Por último, el ministro de Exteriores omaní ha expresado su "profundo agradecimiento" por "los esfuerzos de los países de la región que apoyan estas conversaciones", después de que varios de los Estados de Oriente Próximo mantuvieran conversaciones durante las últimas semanas con Estados Unidos e Irán para reactivar estas negociaciones.

Hasta el momento no han trascendido detalles sobre el contenido de los contactos y, de hecho, hay dudas sobre si la delegación de Estados Unidos ha decidido abandonar el lugar, si bien Araqchi ha publicado en su cuenta en Telegram un vídeo en el que se ve a su delegación en un pasillo "de camino a una segunda ronda de conversaciones".

El mensaje señala que "a las 13.30 horas, hora en Mascate, Abbas Araqchi y su delegación salieron hacia el lugar de las negociaciones con Estados Unidos para iniciar una segunda ronda de negociaciones", sin que por ahora haya confirmación sobre el tipo de contactos que hay en marcha.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dio instrucciones el martes para negociar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones tuvieran lugar en "un contexto propicio" y "libre de amenazas y expectativas irrazonables", una referencia a la negativa de Teherán a que el diálogo incluya puntos al margen de su programa nuclear, incluido su programa balístico o sus políticas internasm tak y como exige Washington. Posteriormente, ambas partes confirmaron que el encuentro tendría lugar este viernes en Omán.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.