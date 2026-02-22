Omán confirma una nueva ronda de contactos entre EEUU e Irán el jueves en Ginebra

Archivo - Bandera de Irán en la Embajada iraní en Berlín - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, ha confirmado este domingo que la próxima ronda de contactos entre Estados Unidos e Irán por su programa nuclear tendrá lugar el próximo jueves en Ginebra, Suiza.

"Me complace confirmar que las negociaciones EEUU-Irán serán en Ginebra este jueves para dar el empujón positivo que se necesita para superar el último paso para cerrar el acuerdo", ha publicado Al Busaidi en redes sociales.

Este mismo domingo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mencionado también la cita de Ginebra el próximo jueves y ha manifestado que considera que "aún es bastante viable" lograr un acuerdo nuclear.

El pasado jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán tiene un plazo de 15 días para llegar a un acuerdo y advirtió de que podrían ocurrir "cosas malas" si no se consigue. Ambas partes se han reunido con mediación de Omán en Mascate el 6 de febrero y en Ginebra el pasado 17 de febrero.

Mientras, proliferan las informaciones sobre un notable incremento de las fuerzas militares estadounidenses en la región de Oriente Próximo, con decenas de aviones de combate, de reabastecimiento en vuelo y buques de guerra.