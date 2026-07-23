Omán y Pakistán piden mantener el alto el fuego en Irán y trabajar para la seguridad y estabilidad regional

Archivo - Estrecho de Ormuz, escenario de tensiones militares entre EEUU e Irán. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Omán y de Pakistán, Badr al Busaidi e Ishaq Dar, respectivamente, han defendido este jueves mantener el alto el fuego en Irán, respetar el Derecho Internacional y "trabajar a favor de la paz y la estabilidad duradera" en la región, en pleno repunte de la espiral bélica entre Estados Unidos e Irán que han intercambiado ataques por duodécima noche consecutiva.

En una reunión en Filipinas, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), ambas naciones que ejercen de mediadores entre Estados Unidos e Irán tratado los últimos desarrollos regionales e internacionales.

"Ambas partes expresaron su preocupación por los recientes desarrollos en la región, enfatizaron la importancia de mantener el alto el fuego, respetar el Derecho Internacional y trabajar por una paz y estabilidad duraderas en la región", ha afirmado el Ministerio de Exteriores paquistaní en un mensaje en redes sociales.

De lado del sultanato del Golfo, el Ministerio de Exteriores ha indicado que la cita sirvió para recalcar la importancia de continuar con la consulta y la coordinación "para servir a los intereses compartidos y contribuir al apoyo de la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional".