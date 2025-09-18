La OMS advierte de que los hospitales de la ciudad de Gaza están "al borde del colapso" por la ofensiva de Israel

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa en Ginebra (archivo) - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

Tedros subraya que "la incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza provocan nuevas olas de desplazamiento"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado este jueves de que los hospitales de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, están "al borde del colapso" ante la ofensiva terrestre a gran escala lanzada por Israel para intentar tomar la localidad, unas operaciones que han provocado "nuevas oleadas de desplazados".

"Los hospitales, ya saturados, están al borde del colapso mientras el aumento de la violencia bloquea los accesos e impide a la OMS entregar suministros vitales", ha dicho el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha señalado que "los heridos y las personas con discapacidades no pueden moverse a lugares seguros, lo que pone sus vidas en grave peligro".

Asimismo, ha subrayado en su cuenta en la red social X que "la incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza provocan nuevas olas de desplazamiento, forzando a familias traumatizadas a una zona cada vez más pequeña e inadecuada para la dignidad humana".

"Pedimos un fin inmediato de estas condiciones inhumanas. Pedimos un alto el fuego", ha subrayado Tedros, después de que el Ejército israelí confirmara el martes el inicio de esta ofensiva a gran escala tras semanas de intensificados bombardeos contra la ciudad y sus alrededores, destruyendo decenas de torres residenciales y otras infraestructuras.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.