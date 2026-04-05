La OMS alerta sobre el colapso del sistema sanitario en Sudán y pide acción internacional inmediata

Archivo - El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha hecho este sábado un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que no ignore la grave crisis humanitaria y de salud pública que atraviesa Sudán, donde alrededor de 33,7 millones de personas --más de la mitad de la población-- necesitan asistencia inmediata.

"Sudán se enfrenta a una de las emergencias humanitarias y de salud más graves del mundo. No puede afrontar esta crisis solo", ha denunciado Tedros en un comunicado compartido en redes sociales, haciendo hincapié en la necesidad de solidaridad internacional y de una acción política y humanitaria decidida.

Asimismo, el representante de la OMS ha subrayado que el conflicto armado en curso y los ataques contra instalaciones médicas "han agravado aún más esta crisis", llevando al sistema sanitario del país "al borde del colapso total".

Desde finales marzo, ha enumerado, más de 70 personas --incluidos profesionales del sector sanitario-- han perdido la vida en varios puntos del país, en ataques de distinta naturaleza que se han convertido en un recordatorio dramático de que Sudán necesita apoyo urgente de la comunidad internacional.

El pasado 20 de marzo, un ataque con drones contra el Hospital Universitario de Al Daein, en Darfur Oriental, causó la muerte de al menos 64 personas, entre pacientes y personal médico, y dejó además 89 heridos. Apenas unos días después, el 2 de abril, otro ataque impactó el Hospital de Al Jabalain, en el estado del Nilo Blanco, causando la muerte de diez trabajadores, incluido el director del hospital, mientras realizaba una cirugía, y dejando 22 heridos.

Ese mismo día, el Hospital Familiar de Al Daein fue saqueado y pacientes y personal de salud fueron expulsados del centro, lo que obligó a suspender sus actividades. Además, un hospital en Al Kurmuk, en el estado del Nilo Azul, fue atacado el 25 de marzo; los equipos fueron destruidos y un trabajador resultó gravemente herido.

Así las cosas, Tedros insiste en que, sin una intervención rápida y coordinada, la situación en Sudán seguirá deteriorándose, poniendo en riesgo la vida de millones de personas.

"Estos incidentes son un claro recordatorio de la urgente necesidad de una renovada solidaridad internacional y de una acción política y humanitaria decisiva. Sudán no puede afrontar esta crisis solo", ha sentenciado el director de la OMS.

Sudán se halla inmerso desde abril de 2023 en una guerra civil que estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos en infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de afectados.