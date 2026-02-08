La OMS denuncia al menos 31 muertos en ataques aéreos contra centros médicos en Sudán durante esta semana

Archivo - Imagen de archivo de refugiados sudaneses en Sudán del Sur - Eva-Maria Krafczyk/dpa - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha constatado al menos 31 muertos, entre ellos cuatro trabajadores sanitarios y cinco niños, y 27 heridos en ataques efectuados contra tres centros médicos durante esta semana en la región sudanesa de Kordofán, nuevo epicentro de los combates entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Sin señalar culpables, la OMS se declara "horrorizada" por los ataques efectuados desde el 3 al 5 de febrero en estas instalaciones del estado de Kordofán Sur, donde han sido alcanzados un centro de atención primaria y un hospital en Kadugli, y otro centro médico en Al Reef Alshargi, según un comunicado publicado este domingo.

"Los ataques a la atención médica restringen aún más el acceso a ella en un momento en que más se necesita", ha lamentado la OMS, que denuncia una "deplorable violación del derecho Internacional Humanitario" antes de llamar a su cese inmediato y recordar que "las instalaciones sanitarias, los bienes, los pacientes y el personal sanitario nunca deben ser atacados, sino protegidos activamente".

Las RSF, a última hora de este sábado, han negado toda implicación en estos ataques y acusado por contra al Ejército sudanés, como también han rechazado que estén detrás de otro gravísimo ataque como el que denunciaron el sábado médicos sudaneses: el impacto de un dron explosivo contra un convoy de desplazados, también en Kordofán, que mató a 24 personas.

"Nuestras fuerzas expresan su profundo pesar por las condenas precipitadas emitidas por algunos actores regionales sin verificación ni uso de mecanismos de investigación, en un panorama mediático ahora contaminado por información falsa y campañas engañosas", lamentan los paramilitares.