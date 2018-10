ONG alertan de que el Estado Islámico atenta contra las minorías para erradicar la diversidad religiosa de Irak

Publicado 26/02/2015 12:26:39 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ONG y defensores de los Derechos Humanos ha alertado este jueves de que el grupo terrorista Estado Islámico atenta con gran violencia contra las minorías de Irak con el objetivo de "erradicar la diversidad religiosa del país" y ha denunciado la impunidad jurídica de los responsables.

En un informe el Instituto de Derecho Internacional y Derechos Humanos (IILHR) junto a Minority Rights Group International (MRG), No Peace Without Justice (NPWJ) y la Organización de Naciones y Pueblos no Representados (UNPO), han documentado la violencia que han vivido y que continúan soportando las minorías iraquíes, sobretodo los cristianos, kakai, shabak, turcomanos y yazidíes.

Gracias a los testimonios de algunas de las víctimas y a una investigación y análisis del sistema jurídico del país, las ONG han podido demostrar y denunciar que los yihadistas están cometiendo crímenes contra la Humanidad.

"La investigación realizada para este informe muestra claramente que el Estado Islámico ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y, posiblemente, incluso el genocidio contra las minorías religiosas y étnicas en el norte de Irak", ha explicado la asesora jurídica de NPWJ, Alison Smith. "Estas atrocidades no pueden pasar desapercibidas. El Gobierno iraquí y la comunidad internacional tienen que conseguir que se rindan cuentas y la reparación de las víctimas", ha exigido.

"Mientras que la acción militar contra el Estado Islámico domina los titulares, hasta la fecha no ha habido ningún esfuerzo serio para llevar a los autores de crímenes contra las minorías ante la justicia", ha criticado el director de IILHR, William Spencer. "Las minorías llevan enfrentándose a la discriminación y la violencia desde mucho antes de la llegada del Estado Islámico, pero ahora tienen que enfrentarse a una nueva amenaza para su existencia", ha lamentado.

DOS MILLONES DE DESPLAZADOS

Además, desde enero de 2014 más de dos millones de personas se han convertido en desplazados y la mayoría pertenecen a las minorías religiosas del país. "Muchas comunidades minoritarias siguen viviendo bajo la amenaza de matanzas masivas en Irak", ha advertido la representante de Derechos Civiles de MRG, Mays al Jubori.

"La falta de una respuesta eficaz por parte del Gobierno ha dejado a muchas minorías desplazadas sin una alimentación adecuada, agua, atención médica, vivienda y otras necesidades", ha añadido la directora de programas de UNPO, Johanna Green.

Ante esta realidad, las ONG han incluido en el informe recomendaciones prácticas para aliviar la crisis humanitaria que ya se está viviendo en Irak y para impulsar una reforma jurídica y social integral que consiga poner fin a la marginación de las minorías.