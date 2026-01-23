ONG avisan de que el campamento de familias de Estado Islámico en Al Hol ya no recibe "suministros críticos"

Imagen de un miembro de las fuerzas de seguridad del Gobierno sirio durante la asunción del control del campamento de Al Hol, a 21 de enero de 2026 - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ONG del Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego de Refugiados han denunciado al unísono que el campamento de detención de familias de Estado Islámico en Al Hol, en el noreste de Siria, ya no está recibiendo "suministros críticos" debido al reciente conflicto entre el Ejército sirio y las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Pendientes de que el Ejército sirio termine de asumir por completo el control de estos campamentos de manos de las fuerzas kurdas, como estipuló el acuerdo de alto el fuego acordado el pasado fin de semana entre Damasco y las milicias, "el acceso humanitario sigue gravemente restringido debido a la persistente inseguridad en la zona circundante", avisan las dos ONG.

"Durante varios días prácticamente no se ha realizado ninguna verificación independiente de las condiciones dentro del campamento ni se ha obtenido un panorama claro de la seguridad y el bienestar de su población", ha indicado.

Las ONG recuerdan que Al Hol alberga a algunas de las personas más vulnerables y dependientes de la ayuda humanitaria en toda Siria y que "las mujeres y los niños representan hasta el 95% de la población del campamento": casi 25.000 personas, entre ellas unas 15.000 menores de edad.

"Sin medidas urgentes para restablecer el acceso seguro, los residentes se enfrentan a peligros y riesgos cada vez mayores para su seguridad y bienestar, ya que los servicios esenciales que ayudan a prevenir la violencia, la explotación y el abuso se vuelven más difíciles de acceder", han avisado.

"Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe intensificar la acción coordinada para ofrecer soluciones duraderas, incluyendo la repatriación e integración aceleradas de nacionales de terceros países, junto con vías seguras y basadas en derechos para los niños sirios e iraquíes y sus familias", han concluido.