ONG denuncian que el pacto migratorio europeo "amenaza los derechos de migrantes y refugiados" y piden transparencia

Archivo - Imagen de archivo de un buque de la Guardia Costera turca avista una lancha con migrantes en aguas del Mediterráneo - GUARDIA COSTERA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón y Cáritas, entre otras, han denunciado este jueves que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el 12 de junio, "amenaza los derechos de los migrantes y los refugiados" y no es suficientemente "transparente" en lo referente a las medidas concretas que se adoptarán a nivel nacional.

"Llevamos años dando seguimiento a la negociación, aprobación e implementación por parte de España de estos pactos, para contribuir a que prevalezca en todo el proceso un enfoque basado en los Derechos Humanos de estas personas", han indicado las organizaciones en un comunicado remitido por Amnistía Internacional.

Esta nueva política migratoria, han alertado, implica "retos importantes en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas". "A ello se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento Europeo de Retorno, que amplía el uso de la detención e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones", recoge el texto.

Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros, la cual incluye Estados con graves deficiencias en materia de Derechos Humanos, debilitan gravemente derechos y garantías ya consolidados, tal y como han explicado.

Así, han puntualizado que entre estos derechos se encuentran el de asilo, la protección frente a devoluciones en caliente, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas.

En el caso español, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, "los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional", han lamentado.

"Ante esta situación de cierta incertidumbre y preocupación, exigimos al Gobierno y el resto de las fuerzas políticas que garanticen la transparencia y el acceso a información sobre los planes, protocolos, instrucciones, recursos y reformas legislativas, entre otros mecanismos de implementación del pacto que ahora entrará en vigor", han afirmado.

En este sentido, han hecho hincapié en la importancia de "aplicar el pacto de la forma más garantista posible conforme a los Derechos Humanos, y en pleno cumplimiento con los derechos establecidos en el marco jurídico español y los compromisos internacionales".

"Es imprescindible garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del mecanismo de supervisión de los Derechos Humanos que asumirá el Defensor del Pueblo", han sostenido, antes de insistir en la importancia de garantizar la participación de la sociedad civil y "que se le dote de mandato para investigar y proponer sanciones en caso de violaciones de Derechos Humanos".

El pacto establece una serie de normas y reglamentos para un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrece a los gobiernos una 'solidaridad a la carta' que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.

Tras años de negociaciones, los Estados miembro acordaron en 2024 un equilibrio entre la "solidaridad" con los países en primera línea, como España e Italia, y la "responsabilidad" que les reclaman otros socios con miedo a los movimientos secundarios.

Finalmente se acordó un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, y que deja que se reubique a parte de las personas llegadas o se pague una compensación por cada migrante que se rechace.

SITUACIÓN DE LA INFANCIA

Por su parte, la ONG Save the Children ha indicado que "debe protegerse a los niños y niñas, en vez de ponerlos en riesgo", y ha hecho un llamamiento a que el interés superior del menor "se priorice ante los objetivos de gestión fronteriza", según un comunicado.

"Los niños y niñas que buscan seguridad en Europa podrían enfrentarse a un mayor riesgo de controles biométricos coercitivos y detenciones, aunque la implementación del pacto también puede suponer una oportunidad para reforzar su protección", recoge el documento.

La experta en incidencia política de Save the Children, Federica Toscano, ha afirmado que si bien "el pacto ya es una realidad, que realmente proteja a los niños o los exponga a un mayor daño dependerá en gran medida de cómo se implemente". "La prueba real es ahora", ha añadido.

El control de la frontera y los procedimientos y condiciones de los centros de acogida marcarán, según la organización, la diferencia entre "protección y daño". "Se trata de niños, niñas y adolescentes que huyen de la violencia, de brotes de enfermedades, pobreza y abusos en busca de seguridad. Existe un peligro real de que esto pueda convertir su detención de en la nueva norma en las fronteras de Europa", ha apostillado.

"Aunque la legislación europea es clara al establecer que la detención debe ser un último recurso, la realidad es que se ha vuelto cada vez más habitual en todo el continente. Ya hemos visto las consecuencias: niños retenidos en instalaciones masificadas e inadecuadas, sin la atención y el apoyo que necesitan, lo que los deja expuestos a incertidumbre, angustia y mayores daños. Ningún niño o niña debería ser detenido simplemente por buscar protección", ha explicado Toscano.

Este acuerdo, ha dicho, también da prioridad a una tramitación más rápida en las fronteras de la UE, pero "la rapidez no debe primar frente a los derechos de la infancia". "Puede darse una falta de identificación de vulnerabilidades específicas, que deja más indefensos a niños y niñas que han sido víctimas de trata o violencia, o solicitantes de asilo. Y a esto se añaden las dificultades para reunirse con sus familiares, que ya incorpora muchas barreras en la regulación actual. La incapacidad de reunirse con sus familias genera en ocasiones la búsqueda de otras rutas más inseguras y con mayor peligro para la infancia", ha destacado.

No obstante, también baraja la posibilidad de que se genere una oportunidad en el contexto español para reforzar medidas que cubran las necesidades de los migrantes menores de edad. En primer lugar, que sus necesidades queden bien identificadas mediante herramientas que ya existen como ETNNA (Evaluación de Necesidades de Niños y Niñas Acogidos), desarrollada en colaboración con ACNUR, y que esto permita identificar tempranamente necesidades de protección, salud, educación y acompañamiento psicosocial.

"Los niños y niñas necesitan estabilidad, continuidad en los cuidados, relaciones de confianza y acceso a servicios esenciales. Un sistema que deja a niños, niñas y adolescentes confinados en condiciones inadecuadas, sometidos a la fuerza y privados de estabilidad no refleja ni los valores de Europa ni sus obligaciones legales", ha zanjado Toscano.

Para Save the Children, la UE se enfrenta ahora a una elección: "aplicar un sistema que proteja realmente a la infancia o uno que la exponga a un mayor riesgo". "La transparencia y la rendición de cuentas serán esenciales para garantizar que los derechos de la infancia se respeten en toda la UE", ha remachado.