ONG piden ayuda para los refugiados rohingyas afectados por el monzón en el gran campamento de Cox's Bazar (Bangladesh)

El campo de refugiados más grande del mundo: Cox's Bazar, en Bangladesh (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Muhammad Amdad Hossain

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las devastadoras lluvias monzónicas de esta semana en Bangladesh se han cebado especialmente con los cientos de miles de refugiados rohingyas que sobreviven en el gran campamento de Cox's Bazar, donde más de una decena de miembros de esta comunidad han muerto y miles de familias se han quedado sin hogar, según ha avisado la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Según la Plataforma de Coordinación Rohingya (RCP), 15 refugiados, entre ellos niños y mujeres, han fallecido y 22 han resultado heridos. Alrededor de 52.800 personas se han visto afectadas y 13.055 han sido desplazadas. Más de 4.800 viviendas han sufrido daños parciales y 25 han quedado destruidas, dejando a miles de familias sin un lugar seguro donde vivir.

En un comunicado, el NRC avisa que las inundaciones y los deslizamientos de tierra también han provocado daños generalizados en puntos de agua, letrinas, centros de aprendizaje, muros de contención, carreteras y puentes, e interrumpido el acceso a servicios esenciales y aumentando los riesgos para la seguridad de las familias ya vulnerables.

Las construcciones en Cox's Bazar son particularmente vulnerables a las tormentas monzónicas porque son refugios de bambú y lona instalados en laderas empinadas. Las fuertes lluvias saturan y erosionan el suelo, provocando deslizamientos de tierra, inundaciones y daños generalizados a viviendas e infraestructuras esenciales.

Para hacerse una idea, entre el 5 y el 14 de julio se registraron 556 incidentes relacionados con el clima en los campamentos de refugiados rohingyas, entre ellos 301 tormentas de viento, 189 deslizamientos de tierra, 47 inundaciones, cinco ahogamientos y dos rayos.

Esta emergencia, recuerda el NRC, surge en un momento en que el Plan de Respuesta Conjunta (PRC) de 2026 enfrenta un déficit de financiación de más de 40 millones de euros para actividades prioritarias de emergencia inmediatas.