La ONU achaca la violencia de los colonos contra los palestinos a la inacción de las autoridades Israel

Palestinos tratan de sofocar un incendio en una superficie agrícola cerca de Nablús, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser ishatyeh

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un informe presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, ha concluido que la violencia de los colonos contra los palestinos responde a la inacción de las autoridades de Israel, que no intervienen para frenar las agresiones ni exigir rendición de cuentas a los responsables.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado ha alertado en su último informe de que las muertes de palestinos a manos de colonos en Cisjordania han aumentado un 133% en solo un año, de 2024 a 2025.

Asimimos, apunta a que las autoridades israelíes "fomentan las condiciones estructurales" que permiten la violencia que ejercen los colonos, incluidas "la expansión de los asentamientos, la provisión de infraestructuras, la financiación y los incentivos que sostienen la presencia de los colonos, el despliegue de fuerzas israelíes para proteger a los colonos y el refuerzo de sus ataques contra los palestinos, así como la impunidad generalizada de dichos ataques".

"A pesar de las declaraciones periódicas en las que se condena la violencia de los colonos y del desmantelamiento ocasional de puestos de avanzada no autorizados, las autoridades israelíes no han adoptado medidas sustanciales ni sostenidas para frenar los ataques. La Comisión considera que la violencia de los colonos puede atribuirse a Israel, especialmente cuando responde a instrucciones del Estado o bajo su dirección o control", recoge el texto.

El organismo ha emitido estas conclusiones tras investigar seis ataques perpetrados por colonos contra palestinos entre abril de 2024 y noviembre de 2025 y que se consideran "representativos de las principales tendencias" de estos hechos. Como resultado de las agresiones, murieron seis palestinos, incluido un niño que recibió un disparo en la cabeza, y otros diez resultaron heridos.

La Comisión ha comprobado así que "el Ejército suele acompañar a los colonos en sus ataques, lo que refuerza una pauta en la que las fuerzas de seguridad del Estado actúan como escudo de la violencia de los colonos en lugar de como garantes de la seguridad de la población ocupada".

En este sentido, ha subrayado que "las recientes declaraciones de funcionarios israelíes en las que afirman que el Ejército israelí y los colonos 'actúan al unísono' alientan aún más a los soldados a ayudar a los colonos en sus ataques".

Los ataques --que tienen también como objeto aldeas y terreno agrícola-- han aumentado de forma "considerable" desde 2023 y son efectuados por grupos de individuos que van "enmascarados, muchos de ellos armados y acompañados por fuerzas de seguridad israelíes", de acuerdo a la Comisión.

"Consisten sistemáticamente en disparos, incendios de propiedades y viviendas, y agresiones físicas a los residentes palestinos. Los colonos también han intensificado sus campañas diarias de acoso, intrusión en terrenos y propiedades e intimidación a palestinos", prosigue el informe.

Las autoridades israelíes han rechazado las conclusiones de la investigación en un comunicado en el que asegura que la Comisión "busca crear una falsa equivalencia moral entre los terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y los civiles israelíes".

"Esta Comisión cae en la misma espiral de graves acusaciones sin fundamento presentadas como hechos. Estas siguen sin verificarse y proceden de los mismos círculos cerrados en todos los informes de la ONU. Un mecanismo creíble de la ONU debe cumplir con los estándares básicos de transparencia, independencia e imparcialidad", ha señalado la Misión de Israel ante Naciones Unidas en Ginebra.

Así, ha afeado que el organismo "nunca haya dedicado un informe a los delitos cometidos por los grupos armados palestinos, ni a las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la Autoridad Palestina" y ha reclamado que este "rinda cuentas por difundir información errónea y manipular la realidad al servicio de agendas políticas".