La ONU acusa a Israel en el Consejo de Seguridad de violar "la soberanía e integridad territorial de Líbano"

La subsecretaria general de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz, Martha Ama Akyaa Pobee - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

Israel cuestiona los reproches de Francia y pregunta a su embajador si en caso de un ataque desde España "esperaría a que los drones sobrevolaran París"

Líbano acusa a Israel de una "campaña sistemática de destrucción" con múltiples "crímenes de guerra"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha celebrado este lunes una reunión de emergencia en torno a la situación en Líbano marcada por reproches generalizados al partido-milicia chií libanés Hezbolá y a la ofensiva militar israelí por parte de Líbano, Francia y Rusia, así como por la acusación desde la ONU a Israel de violar "la soberanía e integridad territorial de Líbano" con su invasión.

El debate lo ha abierto la subsecretaria general de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz, Martha Ama Akyaa Pobee, quien ha descrito la situación de Líbano como "sumamente alarmante" citando el avance de las tropas terrestres israelíes hacia el norte, en territorio libanés, y la intensificación de los ataques de Hezbolá en zonas cada vez más profundas de Israel.

Apuntando a la expansión de la invasión israelí y a los ataques con drones, explosivos improvisados y misiles tierra-aire de Hezbolá, Pobee ha advertido que "estos acontecimientos marcan una escalada peligrosa y alarmante", alegando que socavan directamente el acuerdo de cese de hostilidades anunciado por Estados Unidos el 16 de abril y debilitan los frágiles esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión".

La subsecretaria ha considerado la presencia de Israel al norte de la frontera como "una clara violación de la soberanía e integridad territorial de Líbano" y de la resolución 1701 --cuya aprobación data de 2006 y que exhorta al fin de las hostilidades entre el partido-milicia chií libanés Hezbolá e Israel--, e insistió en que "las fuerzas israelíes deben retirarse al sur de la Línea Azul", que separa ambos países.

Por otra parte, ha reclamado el desarme de Hezbolá y otros grupos armados no estatales y ha reivindicado que "las Fuerzas Armadas libanesas sean la única fuerza armada legítima en Líbano". Al tiempo, ha argumentado que "se debe dar espacio a los esfuerzos diplomáticos para que tengan éxito".

La reunión, que ha transcurrido hasta horas después del anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cese de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Ante esta coyuntura, el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, ha destacado el rol de Trump en la mediación y ha afirmado que "el Gobierno legítimo del Líbano está demostrando verdadero coraje y liderazgo" en su empeño por desplazar a "una organización terrorista que responde ante Teherán".

"Tanto la desescalada como la paz llegarán rápidamente si Hezbolá cesa de inmediato sus ataques, como aparentemente prometió", ha declarado, agregando que las Fuerzas Armadas y el Gobierno libaneses deben reafirmar su control sobre el territorio libanés e instando a Irán a dejar de utilizar Líbano como "base de operaciones avanzada", a fin de que la sociedad libanesa pueda reconstruir "un país que les pertenezca, no a Hezbolá y ciertamente no a Teherán".

A su vez, el representante de Israel, Danny Danon, ha alegado que su país "no se despertó una mañana y decidió entrar en Líbano", sino que "no tuvo otra opción" que invadir el país vecino después de que Hezbolá atacara Israel el 2 de marzo, una acción emprendida por el grupo chií en respuesta a la ofensiva sorpresa de Israel y Estados Unidos contra Irán.

En línea con lo manifestado por su par estadounidense, el diplomático israelí ha acusado a Irán de utilizar a Hezbolá para mantener el norte de Israel bajo ataque, declarando que durante el fin de semana pasado los ataques contra las comunidades de esta zona se intensificaron hasta alcanzar "los niveles de fuego más altos desde el alto el fuego de abril".

Hezbolá "nunca dejó de lanzar cohetes y drones", ha subrayado, alegando que para los residentes del norte de Israel no hubo un alto el fuego real, en alusión a la débil tregua pactada a mediados de abril --la cual ha sido descrita por el embajador ruso Vassily Nebenzia "una cortina de humo"--.

Al hilo, Danon ha cuestionado la postura de Francia frente a la invasión israelí de Líbano --el Elíseo ha criticado en reiteradas ocasiones la ofensiva del Ejército de Israel-- y ha preguntado a su homólogo galo, Jérôme Bonnafont, si, en el hipotético caso de que España atacara territorio francés, "esperaría a que los drones sobrevolaran París" o si actuaría para eliminar la amenaza.

Lo ha hecho después de que Bonnafont, pese a reconocer al Ejecutivo israelí el derecho a la legítima defensa, haya mantenido que "nada justifica la continuación ni la magnitud de sus operaciones militares en Líbano", citando miles de civiles muertos y heridos, el desplazamiento forzoso de poblaciones y la creciente ocupación del territorio libanés.

"Esto constituye un grave error estratégico por parte de Israel", ha declarado el embajador francés, que ha urgido al cese de las hostilidades y ha advertido que "Israel está regresando a una época que muchos creían superada", subrayando que "la historia es instructiva" y que "es muy probable que las mismas causas produzcan los mismos efectos".

LÍBANO INSTA A ISRAEL A DEJAR A BEIRUT RECUPERAR EL CONTROL DEL PAÍS

A su vez, el representante de Líbano en el Consejo de Seguridad, Ahmad Arafa, ha acusado a Israel de "aprovecharse, como de costumbre, de una tensa crisis regional" con su escalada militar, marcada por lo que ha descrito, como una "campaña sistemática de destrucción", con ataques "deliberados" a personal médico, hospitales, periodistas, escuelas, organismos de seguridad, fuerzas de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), lugares de culto, sitios arqueológicos e "innumerables objetivos que representan la memoria colectiva y la identidad civilizatoria de Líbano".

"En muchos casos, constituyen crímenes de guerra", ha alertado, al tiempo que ha recalcado que son resultado de la incapacidad colectiva para generar soluciones y a la falta de rendición de cuentas. "Esto, a su vez, envalentona al perpetrador para cometer los mismos crímenes una y otra vez", ha defendido.

En este sentido, ha argüido que Israel debe comprometerse a un alto el fuego para que el Ejecutivo libanés pueda extender su control sobre todo el país. "El Estado se compromete a que, una vez logrado esto, será el único responsable de cualquier violación posterior", ha manifestado.