Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Palestinos entre los restos de un edificio de la ciudad de Gaza tras un bombardeo ejecutado por Israel el 28 de mayo de 2026, pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este martes en nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en un ataque ejecutado por un dron contra la localidad de Al Zauaida, situada en el centro del enclave palestino.

Asimismo, fuentes médicas del Hospital Naser han indicado que otra persona ha muerto por disparos efectuados por el Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado al respecto.

Sin embargo, el Ejército israelí ha anunciado durante la jornada la muerte de cinco supuestos "terroristas" en ataques llevados a cabo durante los últimos días contra la Franja, asegurando que todos ellos "preparaban planes terroristas" contra los militares israelíes desplegados en el enclave costero.

Así, ha indicado que entre ellos hay un presunto miembro de una brigada del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) implicado en "la fabricación de explosivos", así como un comandante de una unidad de élite del grupo y un miembro del "mando de francotiradores". A ellos se suman otros dos "comandantes" dedicados a la colocación de explosivos.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo martes a 933 los muertos y 2.868 los heridos en ataques israelíes desde el alto el fuego, periodo en el que además han sido recuperados 781 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel a raíz del citado acuerdo.

Por otra parte, ha manifestado por último que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.942 fallecidos y 172.967 heridos.