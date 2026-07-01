La ONU alerta de la escalada en Kordofán Norte (Sudán) y pide el cese "inmediato" de los ataques a zonas civiles

Archivo - El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, en la Conferencia Internacional sobre Sudán celebrada en abril de 2026 en Berlín, Alemania - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha manifestado este martes su "preocupación" por la escalada de violencia y el "rápido deterioro de la situación humanitaria" en la región de Kordofán Norte, en Sudán, donde ha hecho un llamamiento a que "cesen de inmediato" los ataques contra zonas civiles, y ha recordado a las partes su obligación de "proteger a la población civil" y de "facilitar la ayuda humanitaria".

"Reitero mi preocupación por la escalada de violencia y el rápido deterioro de la situación humanitaria en la región de Kordofán Norte, en Sudán", ha subrayado Fletcher en un comunicado en el que ha reclamado que "no podemos permitir que El Obeid (capital regional) se convierta en otro El Fasher", tras el largo asedio y eventual conquista en octubre de 2025 de la capital de Darfur Norte por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), denunciadas por organismos humanitarios internacionales como responsables de perpetrar un espectro de atrocidades contra la población civil.

Ante esta coyuntura, el dirigente humanitario ha denunciado que "los ataques con drones están interrumpiendo el acceso a agua potable y electricidad", una circunstancia agravada por "la llegada de la temporada de lluvias", cuando "el acceso a agua potable es fundamental para reducir el riesgo de cólera y otras enfermedades mortales", una alerta que coincide con el brote de cólera declarado en el vecino estado de Kordofán Occidental. Con todo, "la comunidad humanitaria trabaja sin descanso para ayudar a la población de El Obeid", ha agregado.

En este contexto, Fletcher ha realizado "un llamamiento para que cesen de inmediato los ataques, incluidos los ataques con drones, contra zonas pobladas e infraestructura civil crítica". "Los civiles que deseen abandonar El Obeid deben poder hacerlo de forma segura. Tanto si se marchan como si se quedan, deben estar protegidos y tener acceso a lo esencial para sobrevivir", ha reclamado antes de agregar que "los trabajadores humanitarios deben poder desplazarse con seguridad y sin impedimentos para llegar a las personas necesitadas".

A renglón seguido, el secretario general adjunto ha recordado que "todas las partes en conflicto tienen claras obligaciones, en virtud del Derecho Internacional Humanitario, de proteger a la población civil, incluidos los trabajadores humanitarios, y de facilitar la ayuda humanitaria rápida y sin trabas".

"Con demasiada frecuencia, en esta guerra brutal, se han ignorado claras advertencias. La población civil ha pagado las consecuencias", ha lamentado antes de alegar que "la comunidad internacional debe hacerse oír". "No podemos decir que no fuimos advertidos", ha apostillado.

Las palabras de Fletcher llegan una semana después de que los Gobiernos de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega y Reino Unido alertaran sobre los continuos ataques contra la ciudad de El Obeid ante una posible ofensiva a gran escala por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, recordando también los ataques contra El Fasher.