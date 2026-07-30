La ONU alerta de que el hambre en RDC "socava" la capacidad de respuesta al brote de ébola que supera los 1.480 muertos

Trabajadores sanitarios luchan contra el ébola en RDC. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agencia de alimentos de la ONU ha advertido de que el agravamiento del hambre en República Democrática del Congo (RDC) "está socavando" la capacidad de respuesta al brote de ébola, declarado el pasado 15 de mayo, que deja hasta el momento un saldo de más de 1.480 muertos y 3.360 casos confirmados.

"El ébola se alimenta de los retrasos, el miedo y el hambre", ha remarcado el director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, quien ha defendido que "detener este brote requiere que todos estén implicados y que las comunidades estén en el centro".

Insistiendo sobre la importancia de la asistencia alimentaria de cara a la contención del virus, en la medida en que ello ayuda a las familias a permanecer en el hogar, genera confianza con las comunidades y permite que los equipos sanitarios sigan desplazándose, la agencia de la ONU ha pedido financiación "inmediata" para ello.

Concretamente, el programa ha cifrado en un monto de 293,6 millones de dólares (unos 256,3 millones de euros) la cantidad necesaria para mantener todas sus operaciones en RDC, incluyendo la financiación de la logística de emergencia y la asistencia alimentaria en las zonas afectadas.

"La asistencia alimentaria está en primera línea de la contención del ébola", ha recalcado Skau para, seguidamente, poner sobre la mesa la necesidad de "recursos para ampliar la respuesta antes de que este brote supere a la respuesta".

Además de fijar la "rapidez" y los "recursos" como "principales desafíos", en un contexto en el cual "las carencias de logística, asistencia alimentaria y apoyo comunitario corren el riesgo de debilitar los esfuerzos de contención", el PMA ha puesto el foco en la inseguridad, dificultad de acceso, los disturbios comunitarios y la "limitada capacidad operativa" en zonas recientemente afectadas, señalándolos como elementos que "siguen complicando la vigilancia, el movimiento de suministros y la ampliación de la respuesta".

De acuerdo con el último balance del Instituto Nacional de la Salud Pública del país africano, 1.487 personas han perdido la vida por este brote causado por la cepa Bundibugyo --que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado--, que ha elevado a 3.360 el número de casos confirmados, de los cuales 733 se encuentran en situación de aislamiento u hospitalizados.

Estos datos sitúan la tasa de letalidad en el 44,3%, mientras que la de seguimiento de contagios sigue aumentando hasta alcanzar el 78,9%, según ha agregado la institución sanitaria que ha destacado, a su vez, que 597 pacientes ya se han recuperado.

Con relación a las zonas afectadas por la enfermedad, hasta el momento se mantienen en cinco provincias, siendo estas Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé.