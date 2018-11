La ONU alerta de la "insostenible" situación que atraviesa el mayor hospital de la Franja de Gaza

Publicado 14/11/2018 5:18:45 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La "insostenible" situación que vive el Hospital Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, priva a muchos palestinos de la oportunidad de poder rehacer sus vidas dado que los médicos carecen de los medios adecuados para tratar y alimentar a sus pacientes, según ha alertado el coordinador humanitario de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Jamie McGoldrick.

"Los profesionales de este centro médico están frustrados con la complicada situación con la que han de convivir a diario, e incluso piensan en la escasa utilidad que representa ejercer su profesión ante la falta de recursos a la que se enfrentan", ha indicado la ONU en un comunicado.

McGoldrick visitó el centro sanitario el pasado miércoles antes del intercambio de fuego entre Israel y la Franja de Gaza, que comenzó la madrugada del domingo al lunes.

"El sector de la salud en la Franja de Gaza ha sufrido una grave escasez de fondos durante años. El bloqueo por parte de Israel durante los últimos 12 años ha impedido la entrada de mercancías y la movilidad. La falta de suministros médicos esenciales y el problema con los salarios han sido algunas de las razones por las que los hospitales no funcionan correctamente", ha manifestado.

McGoldrick ha destacado que unas 20.000 personas resultaron heridas en la Franja de Gaza el pasado mes de marzo durante las manifestaciones de la 'Gran Marcha del Retorno', muchas de ellas con disparos por debajo de las rodillas.

"Lo que vimos en el hospital son cientos de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que necesitan al menos seis o siete cirugías muy complicadas de reestructuración ósea vascular que podrían durar dos años y costar millones de dólares. Además, precisan un apoyo técnico y recursos que este hospital o Gaza no tienen", ha expresado.

Debido al aumento en el número de lesiones, el hospital tuvo que posponer alrededor de 8000 cirugías de pacientes con cáncer, dolencias cardíacas y otro tipo de enfermedades.

Mahmoud, de 29 años, propietario de una tienda de comestibles en Gaza, resultó herido mientras participaba en las manifestaciones. "Recibí una herida de bala mientras participaba en las protestas. Mi situación es complicada. He perdido parte de mi pierna. Los médicos dicen que mi tratamiento durará entre tres y cuatro años", ha relatado.

Por su parte, Hassan Hanneya, de 32 años, también resultó herido durante las protestas y espera que se levante el bloqueo para que la población de la Franja de Gaza pueda llevar una vida digna. "Las balas me afectaron las arterias, las venas, los nervios y otra en los huesos. Tengo una fractura de 15 centímetros. Mis heridas son muy complicadas. Los médicos tratan de derivarme a un hospital fuera de Gaza, pero aún estoy esperando", ha aseverado.

El doctor Mahmoud Mattar, uno de los médicos más experimentados del hospital Al Shifa, ha hecho hincapié en la falta de recursos y ha afirmado que el peor escenario para un médico es la incapacidad para tratar a sus pacientes.

"Después de 12 años de bloqueo, los recursos básicos de los hospitales están disminuyendo, por lo que se puede imaginar lo compleja que es nuestra situación cuando necesitamos las herramientas necesarias para curar fracturas complicadas. Apenas podemos repartir nuestros limitados recursos entre algunos pacientes, mientras que no podemos hacer nada por otros. Si logramos salvar la pierna y evitar la amputación, lo más probable es que las lesiones nos lleven a una discapacidad permanente", ha explicado.

El doctor Mattar ha subrayado la necesidad de detener el constante derramamiento de sangre y ha pedido a la comunidad internacional que ayude a los hospitales de la Franja de Gaza proporcionándoles las herramientas necesarias para tratar al enorme número de heridos que superan las capacidades locales.

El director del hospital, el doctor Medhat Abbas, ha señalado que entre los múltiples desafíos a los que se enfrenta el hospital Al Shifa está la falta de alimentos. Durante sus 30 años de experiencia en el sector sanitario nunca vio un hospital que no fuera capaz de alimentar a sus pacientes, un elemento crucial para el proceso de recuperación.

Abbas añadió que muchos pacientes duermen por la noche en los corredores del hospital debido a la falta de habitaciones. "Desde mayo, los hospitales palestinos no han podido alimentar a sus pacientes. También hay una grave escasez de medicamentos, salarios, suministros médicos, piezas de repuesto y número de camas. Todos los días hay pacientes que duermen en los pasillos de los hospitales porque no hay suficientes habitaciones libres. Además, no podemos apoyar al gran número de voluntarios que nos quieren ayudar porque no podemos pagar el costo de su transporte al hospital", ha indicado.

En este sentido, ha alertado de que "a esta situación se le ha de añadir la crisis salarial que afecta al personal de Gaza y al personal de la Autoridad Palestina en Gaza, algunas personas reciben el 40 por ciento de sus salarios y otras el 50 por ciento".