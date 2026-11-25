Archivo - Imagen de un pastor fulani en el río Níger - Nicolas RemeneLe Pictorium / Zuma Press / Europa P

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha avisado de que el oeste de Nigeria puede convertirse en escenario de un estallido de violencia intercomunitaria si persiste la tendencia de los últimos días entre los clanes de las comunidades de Lumma Baare y Wawa en el estado de Níger que han dejado decenas de muertos hasta ahora.

Organizaciones de la etnia de pastores fulani como la iniciativa para los Derechos y Desarrollo Global Fulbe han denunciado al menos 64 muertos, entre ellos niños y ancianos, en la comunidad de Wawa, en el área de gobierno local de Borgu, en un presunto incidente de represalia tras el asesinato de un jefe local en Lumma Baare, recoge el portal de noticias PRNigeria.

Esta violencia se inserta en un conflicto histórico por la posesión de tierras y recursos en el noroeste y el centro de Nigeria, marcado además por las profundas divisiones entre cristianos y musulmanes.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido que las autoridades nigerianas tomen inmediatamente cartas en el asunto y los actores involucrados que se abstuvieran de la violencia y la incitación y que trabajaran para reducir la tensión.

"Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes y eficaces para proteger a todos los residentes, sin discriminación, y evitar nuevos ataques. La protección de la población debe seguir siendo primordial", ha afirmado Turk.

"Insto a todos los actores, incluidos los grupos comunitarios de autodefensa, a que se abstengan de la violencia y la incitación, y a que tomen medidas inmediatas para reducir las tensiones", ha añadido.