La ONU condena la "glorificación de la violencia" por funcionarios israelíes

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador humanitario de Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado, Ramiz Alakbarov, se ha mostrado "consternado" ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la "glorificación de la violencia" por parte de funcionarios israelíes y ha condenado la "incesante expansión" de los asentamientos tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este.

"Estoy consternado por la glorificación de la violencia por parte de funcionarios, su participación en provocaciones peligrosas, incitación y lenguaje incendiario. La incitación a la violencia debe cesar de inmediato", ha subrayado durante su turno de palabra, sin aludir a ningún alto cargo israelí en específico.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir --dos de los más extremistas en el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu-- han realizado frecuentemente polémicas declaraciones con respecto a la población palestina de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza.

Ben Gvir abogó recientemente por reanudar los asesinatos selectivos de altos cargos palestinos y detener al presidente palestino, Mahmud Abbas, si el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba el plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

Por su parte, Smotrich aseguró el pasado mes de agosto que el asentamiento de Nur Shams --situado en el norte de Cisjordania y desmantelado como parte del plan de desconexión de 2005-- será "repoblado", unas declaraciones que se produjeron tras haberse desatado la polémica porque posó junto a un grafiti que insta a "matar a los árabes".

INCESANTE EXPANSIÓN DE ASENTAMIENTOS

Por otro lado, Alakbarov ha condenado el aumento de los asentamientos, que coincide con "el aumento de los ataques de colonos, lo que consolida aún más la ocupación ilegal y viola el Derecho Internacional, socavando la autodeterminación" del pueblo de Palestina.

"Condeno la incesante expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, lo que alimenta las tensiones, impide el acceso de los palestinos a las tierras y amenaza la viabilidad de un Estado palestino contiguo y soberano", ha dicho.

Alakbarov ha indicado que las operaciones de seguridad israelíes en Cisjordania "han causado un alto número de muertes, desplazamientos de población y destrucción a gran escala, especialmente en los campos de refugiados". "La continua presencia de las fuerzas de seguridad israelíes en los campos contraviene la obligación de poner fin a la ocupación ilegal", ha agregado.

Además, ha explicado que los ataques de colonos en territorios palestinos "se han vuelto más frecuentes y violentos", a menudo "con la presencia o el apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes". "Los agricultores palestinos han sufrido agresiones, acoso y obstrucción en sus tierras", ha resaltado.

En este sentido, ha criticado que los olivos son "arrancados o quemados" por colonos y "toda la cosecha queda destruida". "Estos ataques privan a las familias de medios de vida vitales y corren el riesgo de desplazamiento forzado. Las autoridades israelíes deben prevenir los ataques y exigir responsabilidades a los responsables", ha argüido.

Por otro lado, ha puesto el foco en el "gran número de palestinos, incluyendo niños, que siguen detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023", especialmente aquellos que permanecen en detención administrativa sin cargos ni juicio".

"Los casos de tortura, malos tratos, incluida la violencia sexual, y muertes bajo custodia son profundamente preocupantes. Israel debe suspender la detención como último recurso durante el período más breve posible, prevenir los malos tratos y poner fin a la detención administrativa de niños", ha sentenciado.

HASTA 25 EDIFICIOS EN NUR SHAMS ENFRENTAN DEMOLICIÓN

Roland Friedrich, director de Asuntos de UNRWA para la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, ha denunciado este mismo martes que las autoridades israelíes han emitido otra orden de demolición en el campamento de Nur Shams, por lo que alrededor de 25 edificios se enfrentan ya a una demolición inminente a partir del 18 de diciembre.

"Las imágenes satelitales lo demuestran claramente: incluso antes de esta última orden, alrededor del 48 por ciento de los edificios del campamento de Nur Shams habían resultado dañados o destruidos", ha señalado, agregando que la nueva orden "se ajusta al patrón" de que las fuerzas israelíes destruyen viviendas para "asegurar su control a largo plazo sobre los campamentos en el norte de Cisjordania, alterando permanentemente su topografía".

Friedrich ha recalcado así que las demoliciones "no mejoran la seguridad de nadie". "El desplazamiento forzado de los más de 32.000 refugiados palestinos en el norte de Cisjordania no debe volverse permanente. Los residentes llevan once meses esperando ansiosamente su regreso a casa. Con cada golpe de las excavadoras, esta esperanza se aleja cada vez más", ha zanjado.