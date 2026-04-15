La ONU denuncia la detención del artista chino Gao Zhen, acusado de "difamar a héroes y mártires"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado este miércoles la detención del artista chino Gao Zhen, acusado de "difamar a héroes y mártires" de la historia del país asiático en relación con una serie de esculturas satíricas creadas años antes de que entrara en vigor la ley por la que ahora se le imputa.

Así lo ha advertido el portavoz del organismo, Seif Magango, a través de un comunicado en el que ha expresado su "preocupación" por el encarcelamiento del influyente artista contemporáneo chino, que se encuentra pendiente de finalice el juicio en su contra y por el que podría ser condenado a tres años de prisión.

"Este caso muestra el uso retroactivo de una ley que castiga la expresión artística y socava la legalidad. Nos preocupan las informaciones sobre el deterioro de su salud bajo detención y pedimos a las autoridades que sea liberado de forma inmediata e incondicional" ha afirmado Magango.

En este sentido, ha pedido que se retire la "prohibición de salida del país impuesta contra su familia". Gao fue detenido en agosto de 2024 y sigue entre rejas a la espera de que finalice el juicio, que está teniendo lugar a puerta cerrada, según el texto.

Además, ha pedido la liberación del abogado y defensor de los Derechos Humanos Yu Wensheng, que ha cumplido una condena a 36 meses de prisión por "incitar a la subversión contra el Estado". "Es crucial que esta liberación sea incondicional, y que se retiren las medidas de restricción impuestas en su contra y contra su mujer, Xu Yan", ha aseverado.

"Pedimos a las autoridades chinas que pongan en libertad a todos aquellos individuos que han sido detenidos por ejercer de forma pacífica sus derechos, incluidos los que son acusados de cometer delitos tipificados de manera vaga", ha aclarado.