La ONU denuncia la ejecución de unas 35 personas en Irán desde el inicio de la ofensiva de EEUU e Israel

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante un viaje oficial a México en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado la ejecución de cerca de 35 personas en Irán desde el inicio de la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y ha tildado de "inaceptable" que "las autoridades iraníes instrumentalicen el conflicto para seguir reprimiendo la disidencia".

"Turk lamenta la ejecución de otras dos personas en Irán. Desde que empezó la escalada militar, al menos 34 personas han sido ejecutadas por cargos políticos y de seguridad nacional, también en el contexto de las protestas de enero", ha indicado su oficina, tras el ajusticiamiento el jueves de dos personas condenadas por pertenecer a "grupos terroristas separatistas".

Así, ha recalcado en un mensaje publicado a través de redes sociales que "es inaceptable que las autoridades iraníes instrumentalicen el conflicto para seguir reprimiendo la disidencia" y ha solicitado a Teherán que "impongan cuanto antes una moratoria total a la pena de muerte".

Las autoridades iraníes han incrementado el número de ejecuciones durante las últimas semanas, en numerosas ocasiones por cargos de "espionaje" en favor de Israel y Estados Unidos o por "colaboracionismo" con estos países. Además, también han sido ajusticiadas varias personas por pertenencia a "grupos terroristas" o participar en ataques durante las protestas entre diciembre y enero.

El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, ha recalcado que "aquellos que cooperaron con el enemigo deben hacer frente a medidas decisivas", en línea con sus llamamientos a acelerar los procesos abiertos contra estos sospechosos tras la citada ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington para lograr un nuevo acuerdo nuclear.