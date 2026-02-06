La ONU denuncia nuevas operaciones israelíes para expulsar a cientos de palestinos en territorio ocupado

Demoliciones israelíes en Oriente Próximo - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha condenado este viernes las últimas operaciones israelíes que anticipan la expulsión en masa de cientos palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, continuación de un patrón histórico que se ha acelerado desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado varios episodios, como el ocurrido el 12 de enero, cuando fuerzas de seguridad israelíes asaltaron el campo de refugiados de Shufat y el barrio de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén, y las inmediaciones del campo de refugiados de Qalandia (Cisjordania).

En total fueron detenidos 25 palestinos y demolidas 70 viviendas en lo que, dice la ONU, parece "tratarse de preparativos para el desarrollo de varios asentamientos de gran envergadura en la zona".

La ONU también denuncia que, el pasado 23 de enero, las autoridades israelíes ordenaron el desahucio de los residentes de 22 viviendas palestinas en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén y en Al Bustan y Batn Al Hawa (en el barrio de Silwan, también en Jerusalén). Sus residentes llevan dos meses recibiendo estas órdenes y la ONU teme que cientos de palestinos avaban expulsados.

El portavoz del Alto Comisionado, Thameen al Kheetan, ha avisado que estas "operaciones y planes de asentamiento" ponen "seriamente en peligro la viabilidad de un estado palestino y la realización del derecho a la autodeterminación de los palestinos", como ya ocurriera el año pasado en el norte de Cisjordania, escenario de una operación israelí de expulsiones masivas que desembocó el la salida forzada de más de 32.000 personas de los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.

Todos estos episodios representan crímenes contra el derecho Internacional, recuerda la ONU, porque el desplazamiento forzado de personas está terminantemente prohibido. Además, lamenta el portavoz, estos incidentes están marcados por "la violencia implacable de los colonos israelíes, con el apoyo y la participación de las fuerzas de seguridad" mientras "los asentamientos israelíes continúan expandiéndose a un ritmo sin precedentes".

En diciembre y por poner más ejemplos, las autoridades israelíes lanzaron licitaciones para la construcción de más de 3.000 unidades de asentamiento en la zona comprendida entre tres de los centros urbanos palestinos más importantes: Jerusalén Este, Ramala y Belén. Ese mismo mes, el Gobierno israelí decidió establecer 19 nuevos asentamientos, incluyendo los que se encuentran en los alrededores de los campos de refugiados desalojados en el norte de Cisjordania.

A ello también se añade el derramamiento de sangre palestina: Naciones Unidas ha podido verificar que, desde el estallido de la guerra de Gaza, fuerzas y colonos israelíes han matado a 1.054 palestinos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental. Doce murieron dentro de Israel. Durante el mismo período, 62 israelíes han muerto en ataques palestinos o enfrentamientos armados, tanto en Cisjordania como en Israel.