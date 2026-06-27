La ONU estima en hasta 6,8 millones los afectados por los terremotos de Venezuela

Terremoto en La Guaira, Venezuela - Javier Campos/ DPA

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, según las estimaciones iniciales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las proyecciones se basan en el análisis de población y daños disponible hasta el momento e incluyen a hasta dos millones de personas únicamente en Caracas, la capital. Además, ponen de reilieve el "potencial impacto humanitario a gran escala" de estos terremotos.

La OIM cuenta con un análisis inicial de imágenes por satélite que indican que, por ejemplo, el 31,5 por ciento de los edificios en Catia La Mar, al norte de Caracas, ha sufrido daños. Estos datos, obtenidos en colaboración con Microsoft AI for Good Lab, permiten identificar las zonas más afectadas y priorizar la entrega de asistencia humanitaria de emergencia.

"Las primeras horas y días tras un desastre son decisivas. Dan forma a todo lo que viene después", ha destacado la directora general de la OIM, Amy Pope. "La OIM está intensificando su respuesta con rapidez: los artículos de socorro preposicionados ya están siendo desplegados y estamos trabajando con el Gobierno y los socios para proporcionar alojamiento de emergencia, artículos de socorro básicos y protección", ha añadido.

Pope se ha referido también al desplazamiento de población provocado por el desastre. "Ya es evidente que el desplazamiento aumentará a medida que las personas busquen seguridad. Una respuesta rápida es esencial para proporcionar asistencia humanitaria vital y apoyar al pueblo de Venezuela en los difíciles días y meses que se avecinan", ha indicado.

Las necesidades humanitarias son especialmente evidentes en las familias que lo han perdido todo y que necesitan en primer lugar un refugio de emergencia, agua potable, saneamiento e higiene, atención sanitaria, protección y artículos básicos de socorro. A medida que evolucione la respuesta, también será necesaria asistencia sostenida para ayudar a las comunidades afectadas a reconstruir sus hogares y recuperar sus medios de vida.

La OIM colabora con el Gobierno de Venezuela, otras agencias de la ONU y sus asociados para coordinar la respuesta y ha hecho llegar ya artículos de socorro a Caracas. Estos artículos se están ya preparando para su distribución.

La OIM destaca que las operaciones de búsqueda y rescate siguen siendo la prioridad inmediata, pero advierte de que las consecuencias humanitarias se prolongarán mucho más allá de los próximos días. "La recuperación requerirá una inversión sostenida para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas, restablecer los servicios esenciales y fortalecer la resiliencia comunitaria", ha apuntado.

Por ello hace un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con rapidez en apoyo de la respuesta a los terremotos. "Una asistencia humanitaria oportuna salvará vidas, aliviará el sufrimiento y ayudará a las comunidades afectadas a iniciar el proceso de recuperación", concluye.

EQUIPOS DE DIEZ PAÍSES MÁS

Mientas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado que en las próximas horas se sumarán equipos de rescate de otros diez países a las vitales labores desarrolladas en las primeras 72 horas posteriores a los terremotos.

"Quiero informar que en próximas horas estarán llegando misiones de más países. Desde ahora a mañana 10 países más se sumarán a las labores de rescate", ha apuntado durante una intervención difundida por los medios de comunicación estatales venezolanos desde el Puesto de Comando Central.

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de equipos de rescate de países como Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador, República Dominicana, España, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos, República Checa, Alemania, Qatar o Jordania. Entre los que se sumarán en las próximas horas se encuentra Italia, según ha destacado Rodríguez.

La dirigente venezolana ha destacado "el sentimiento del pueblo que se volcó a ayudar a los familiares, amigos y desconocidos que en medio de la tragedia, es hoy un hermano".

Rodríguez se ha referido a la región más afectada, la de La Guaira, y ha destacado que hasta las 1.00 horas de la madrugada se había logrado recuperar un 60% del servicio eléctrico. "Ya para mañana deberíamos avanzar mucho más cuando podamos recuperar la torre eléctrica que cayó en la montaña de La Guaira", ha apuntado.

"Venezuela no está sola: los vamos a rescatar (...). Es nuestra prioridad", ha remachado tras mencionar la labor "incansable" de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

MÁS DE CIEN MÁQUINAS PESADAS

Por su parte, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios ha informado del despliegue en primera avanzada de más de un centenar de máquinas pesadas en diversos puntos del estado de La Guaira para intensificar las labores de búsqueda, salvamento y despeje de vías.

Los equipos técnicos y operadores especializados trabajarán de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día bajo la coordinación directa de Protección Civil y los cuerpos de seguridad del Estado.

El vicepresidente sectorial, Juan José Ramírez Luces, ha explicado que entre las máquina hay grúas de 100 toneladas para mover restos de estructuras hundidas, martillos percutores para la demolición controlada de hormigón y unidades tipo payloader destinadas a la retirada de escombros. Estas máquinas están destinadas principalmente a las poblaciones de Caraballeda, Macuto y Playa Grande.

El departamento cuenta además con cuadrillas especializadas de evaluación de la infraestructura que ejecutan además pruebas de conexión eléctrica segura en las zonas de la ciudad que no se tienen daños estructurales. Trabajan además en la estabilización de los sistemas de agua potable y telecomunicaciones.

Mientras, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha informado de hasta 20 replicas en lo va de sábado. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado de un temblor de 4,7 de magnitud en la escala de Richter registrado a las 00.16 horas del sábado, hora peninsular española.