La ONU exige a los hutíes que devuelvan el cuerpo de uno de sus empleados muerto bajo custodia de los rebeldes

Archivo - El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha exigido este viernes a los rebeldes hutíes que entreguen el cuerpo de un empleado de la ONU, Mohamad al Shami, muerto bajo custodia de la insurgencia yemení tras llevar retenido desde hace más de dos años.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha confirmado que el cadáver de Al Shami, retenido junto a otros trabajadores humanitarios y personal diplomático desde junio de 2024, "sigue bajo la custodia de las autoridades hutíes" y que ya hay una "personas de contacto" de Naciones Unidas "hablando con los hutíes" para tratar de que accedan a devolverlo.

Preguntado por "alguna razón" por la que los hutíes se opongan a ello, Dujarric ha mostrado su tajante rechazo. "¿Qué razón podría haber? No hay ninguna razón para que sigan reteniendo a 70 de nuestros colegas, y no se me ocurre ninguna razón por la que alguien quiera seguir reteniendo el cadáver de una persona fallecida. Su cadáver debe ser devuelto a su familia lo antes posible", ha urgido.

Es por ello que el portavoz ha reiterado el "llamamiento" del organismo y del diplomático portugués para que lleven a cabo una "investigación rápida, independiente, imparcial y eficaz sobre las circunstancias de su muerte". Asimismo, ha emplazado al grupo a devolver el cuerpo sin vida de Al Shami a su familia "sin más demora, permitiendo así un entierro digno".

Al Shami es el segundo profesional de la ONU "que fallece mientras se encontraba detenido arbitrariamente por los hutíes. Esto suscita graves preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de todos los demás colegas y del resto del personal humanitario que se encuentran retenidos en una situación similar, en particular aquellos que padecen enfermedades graves", advirtió en la víspera Dujarric.