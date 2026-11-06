La ONU expresa su "preocupación" por la condena a 10 años de prisión contra el activista hongkonés Joshua Wong

Archivo - Imagen de archivo del activista hongkonés Joshua Wong. - Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha expresado este viernes su "preocupación" por la condena a diez años de prisión impuesta al activista prodemocracia hongkonés Joshua Wong por conspiración con fuerzas extranjeras, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín.

"La imposición de duras penas en virtud de la legislación de seguridad nacional en las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao es motivo de profunda preocupación", ha indicado Turk en un comunicado.

Así, ha lamentado que se trata de la segunda pena de prisión "severa" dictada contra el activista, por lo que ya son 16 años de reclusión "por el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales".

Además, ha recordado que el primer caso conocido de este tpo en Macao afectó al exdiputado Au Kam San, que fue condenado a 12 años y medio de cárcel tras una serie de vistas a puerta cerrada en las que "no contó con un abogado a su elección" para ser representados.

"Reiteramos el llamamiento para que las condenas y sentencias dictadas por motivos de seguridad nacional (...) se revisen minuciosamente a la luz de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos", ha aseverado.

La sentencia identifica a Wong como uno de los principales responsables de una campaña impulsada en 2020 para presionar a gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, con el objetivo de que adoptaran sanciones contra Pekín y las autoridades de Hong Kong tras las protestas prodemocracia de 2019.